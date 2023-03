VR-Bank mit Weltpremiere: Bankkarte auf dem Holzweg

Von: Tobias Gmach

Teilen

Er hat schon eine: Thomas Vogl, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank, mit seiner Scheckkarte. Sie besteht zu 80 Prozent aus Ahornholz, zu zehn Prozent aus Bio-Klebstoff und zu acht Prozent aus Papier. Kupferkabel, Magnetstreifen und Chip machen laut VR-Bank zwei Prozent aus. © VR-Bank

Geld abheben und bezahlen mit einer Karte aus Holz: Das ermöglicht die VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg ab Herbst den ersten 1000 Kunden. Die Bank nimmt damit eine weltweite Vorreiterrolle ein.

Landkreis – „Wir sind gar nicht auf dem Holzweg – im Gegenteil“, schreibt die VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg auf ihrer Internetseite. Und sie will den nachhaltigen Zahlungsverkehr nicht nur stärken, sie will ihn auch sichtbar machen. Ihre Kunden sollen heuer im Herbst eine der weltweit ersten Girokarten aus Holz in den Händen halten, damit Geld abheben und bezahlen können. Vorstandsvorsitzender Thomas Vogl hat schon eine. Beim Jahrespressegespräch der VR-Bank am Dienstag im Tutzinger Hof in Starnberg reichte er sie herum. Die Karte fühlt sich etwas härter und hochwertiger als übliche an – und sie soll alles können, was Debit- und Kreditkarten aus Plastik auch können.

Wie die regionale Genossenschaftsbank zu dieser Vorreiterrolle kommt? Auch durch persönliche Beziehungen. Vogl sitzt im Aufsichtsrat des Unternehmens DG Nexolution aus Wiesbaden. Das beteiligte sich Ende 2022 am Schweizer Start-up Swiss Wood Solutions, das wiederum den ersten plastikfreien Holzkartenkörper für den Bankenbereich entwickelt hatte. Die Karten seien „biologisch abbaubar – ein weltweites Novum“, jubelte die DG Nexolution in einer Mitteilung. „Das Verfahrensprinzip basiert auf Schritten, die seit Jahrtausenden in der Natur zu finden sind.“

Ausschließlich aus Holz ist die Karte zwar nicht – laut VR-Bank aber zu 80 Prozent. Das Material stamme von Ahornbäumen aus FSC-zertifiziertem Anbau („Forest Stewardship Council“) aus der Schweiz, Deutschland und anderen EU-Ländern. Acht Prozent sind Papier, dazu werde die Karte mit Bio-Klebstoff (zehn Prozent) verklebt. Kupferkabel, Magnetstreifen und Chip machten nur einen Anteil von zwei Prozent aus. Einige andere Karten, die hölzern anmuten, sind bereits im Umlauf. Sie sind aber teils nur verkleidet oder enthalten „Zwischenlagen aus Kunststoff“. Dieser Hinweis Richtung „Mitbewerber“ ist der VR-Bank auf ihrer Homepage wichtig. Aus einem Kubikmeter Holz ließen sich etwa 100 000 der neuen Karten herstellen.

Test in der Schweiz schon seit 2022

Die GLS-Bank testete die Exemplare aus der Schweiz schon 2022, im Bereich der VR-Bank sollen in der Pilotphase zunächst 1000 Kunden beliefert werden und dann berichten, wie sie im Alltag damit zurecht kommen. Einige Erkenntnisse hat das Unternehmen schon: Die Karte bricht schneller als eine aus Plastik, aber dafür muss man sie schon mutwillig mit viel Kraft zerstören wollen. Wird die Karte nass, wölbt sie sich etwas. Dieser Effekt sei aber wegen des „modifizierten Holzes“ gering und lasse sich bei Feuchtigkeit auf beiden Seiten wieder rückgängig machen, heißt es. Ein kleiner Wermutstropfen: Die Druckfarben sind nicht immer umweltfreundlich. Die VR-Bank verweist auf „regulatorische Gründe“ und etwa auf das vorgegebene Logo der Visa-Card.

Bis Ende 2026 will die VR-Bank sämtliche Girocards und Kreditkarten auf recyceltes Plastik umstellen. „Bevor wir flächendeckend Neu- und Ersatzkartenbestellungen an unsere Kunden ausgeben, werden wir zuerst die derzeitigen Kartenbestände aufbrauchen. Die alten Kartenrohlinge zu entsorgen, wäre wirtschaftlich und ökologisch nicht sinnvoll“, schreibt das Unternehmen auf der Homepage.

Die Palette an nachhaltigen Produkten und Projekten der VR-Bank ist mittlerweile breit. Sie hat ein Klima-Leitbild, sie fördert Holzbauweise mit besseren Konditionen, und sie ist an einem Gemeinschaftsprojekt der Gemeinden Gilching und Weßling, des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) und der Wirtschaftsfördergesellschaft gwt beteiligt. Das Ziel: die erste digitale Mitfahrzentrale – zwar nicht weltweit, aber immerhin im Landkreis. Das Projekt mit dem Namen Sami („Starnberg Ammersee Mobil innovativ “) befindet sich in der Testphase.