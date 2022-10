Sperrungen, Umleitungen, neue Ampeln: Bauamt simuliert Tunnelbaustelle

Der Plan für die Innenstadt: Am Tutzinger-Hof-Platz entfällt während des Tunnelbaus (und während des Probelaufs im nächsten Jahr) das Linksabbiegen von der Münchner Straße (B 2) auf die Josef-Jägerhuber-Straße und von der Wittelsbacherstraße auf Hanfelder Straße und Hauptstraße. So soll mehr Grünzeit für den Verkehr Münchner Straße-Wittelsbacherstraße gewonnen werden. Für die Umleitung ist eine neue Ampel (LSA) an der Einmündung Ludwigstraße/Hauptstraße geplant, die Ampel an der Kreuzung Ludwigstraße/Wittelsbacherstraße wird angepasst. © Staatliches Bauamt

Das Staatliche Bauamt Weilheim will im kommenden Jahr simulieren, wie die Verkehrsführung während der Tunnelbaustelle in der Starnberger Innenstadt laufen soll. Im Mittelpunkt dabei steht der Tutzinger-Hof-Platz.

Starnberg – Noch ist unklar, wann die eigentlichen Tunnelarbeiten in Starnberg beginnen. Fakt ist aber, dass sich Verkehrsteilnehmer und Anlieger vor allem in der Innenstadt dann auf Änderungen und Beeinträchtigungen einstellen müssen. Es wird zu Sperrungen kommen und zu geänderten Verkehrsführungen, Ampeln werden anders programmiert oder neu aufgestellt. Am Donnerstagabend präsentierten Lukas Schulte, Abteilungsleiter Bergmännischer Tunnelbau beim Staatlichen Bauamt Weilheim, Projektleiter Herwig Ludwig und Thorsten Walfort vom Planungsbüro Obermeyer im Stadtratsausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität den aktuellen Stand der Überlegungen. Im Mittelpunkt stand der Tutzinger-Hof-Platz.

Wie ist die aktuelle Situation?

Bereits jetzt ist die B 2 hoch belastet, einzelne Knotenpunkte haben ihre Kapazität erreicht. Dazu zählen nach den vorliegenden Daten vor allem die Kreuzung B 2/Leutstettener Straße, der Tutzinger-Hof-Platz und die Söckinger Kreuzung (B 2/Söckinger Straße/Bahnhofstraße), jeweils im morgendlichen Berufsverkehr. Wartezeiten bis 70 Sekunden, was als „noch ausreichend leistungsfähig“ gilt, werden dort übertroffen.

Laut einer Schwachstellenanalyse der Landesbaudirektion aus dem Jahr 2019 gehört die Ampel am Tutzinger-Hof-Plat zu den 22 Anlagen im Freistaat mit der niedrigsten Qualität im Verkehrsablauf. Am stärksten betroffen sind Linksabbieger von der B 2. „Die zusätzliche Belastung aus bauzeitlichem Verkehr und vor allem aus eingeschränkten Fahrbeziehungen wird die Situation verschärfen“, betonte Schulte.

Was und wie wurde untersucht?

Ganz einfach ausgedrückt: Wie kann der Verkehr rollen, wenn die Tunnelbaustelle noch dazu kommt? Projektleiter Ludwig sprach von mehreren hundert Bauphasen und 14 Einzelbaustellen, die zu fünf „Wirkkreisen“ zusammengefasst seien: dem südlichen Tunnelportal, dem Notausstieg 1/Düker 2 (Nähe Fischereiinstitut), den Notausstiegen 2 und 3/Düker 3 (Almeidaberg), der Baustelleneinrichtung Mitte (Schlossberg, Tutzinger-Hof-Platz) und dem Baufeld Nord (Eisenbahnbrücke, McDonald’s). Neben bereits vorliegenden Daten sind auch aktuelle Untersuchungen in die Überlegungen eingeflossen. Dafür wurden im vergangenen Jahr an zwölf Stellen Verkehrszählungen vorgenommen. Da es sich um eine Corona-Jahr gehandelt habe, seien pauschal zehn Prozent auf die Werte aufgeschlagen worden, erklärte Projektingenieur Walfort.

Was ist im Bereich Südportal zu erwarten?

Bekanntlich soll sich die Tunnelbohrmaschine vom Südportal an der Weilheimer Straße unter der Stadt vorarbeiten. Die Baustellenanbindung erfolgt über den Maxhofkreisel, der Aushub wird über dieselbe Strecke weggebracht. Selbst bei einer erwarteten Spitzenlast von 140 Lkw pro Stunde gehen Bauamt und Planungsbüro davon aus, dass dies ohne größere Probleme funktioniert. „Das meiste geht über den Maxhofkreisel“, sagte Herwig Ludwig mit Blick auf den gesamten Baustellenverkehr.

Was wird in der Innenstadt erwartet?

Dennoch wird es natürlich auch in der Innenstadt Baustellenverkehr – und vor allem Beeinträchtigungen – geben. Und diese Situation ist deutlich schwieriger als im Süden – vor allem deswegen, weil die innere Leutstettener Straße während des Baus des Nordportals gesperrt werden muss. Auch das Queren der B 2 in dem Bereich ist dann zumindest phasenweise nicht mehr möglich. Verkehrsteilnehmer mit diesem Ziel, die aus Richtung Autobahn über die B 2 kommen, müssen also bis zum Tutzinger-Hof-Platz weiterfahren und können erst dort links abbiegen.

Das jedoch hätte mit der aktuellen Ampelschaltung und der schon grenzwertigen Situation fatale Folgen. Eine Simulation ergab, dass sich der Verkehr zumindest zu gewissen Zeiten bis zur Autobahn zurückstauen dürfte. Allein in der Abendstunde von 17 bis 18 Uhr wollen nach Angaben Ludwigs nämlich rund 400 Fahrzeuge von der B 2 auf die Leutstettener Straße abbiegen. „Wir müssen es also schaffen, den Linksabbiegern von der B 2 Nord am Tutzinger-Hof-Platz mehr Grünzeit zu geben“, erklärte Ludwig.

Wie soll das Problem gelöst werden?

Die Verkehrsbeziehungen am Tutzinger-Hof-Platz sollen deshalb reduziert werden. Der Plan sieht vor: Linksabbiegen von der B 2 aus Richtung Autobahn (Münchner Straße) auf die Josef-Jägerhuber-Straße entfällt, ebenso das Linksabbiegen von der Wittelsbacherstraße auf die Hanfelder Straße und auf die B 2 Richtung Weilheim (Hauptstraße). So ist mehr Grünzeit für den Verkehr von der Münchner Straße halblinks auf die Wittelsbacherstraße möglich. Mit dieser Lösung sei der Rückstau bis zur Autobahn in der Simulation nicht mehr aufgetreten, erklärte Walfort.

Große Bedeutung kommt der Ludwigstraße zu. Autofahrer mit Ziel innere Leutstettener Straße oder Stadtmarkt müssen über die Ludwigstraße weiter zur Maximilianstraße oder zur Kaiser-Wilhelm-Straße fahren. Den Verkehr so zu leiten, sei zwar schwierig, aber „alternativlos“, sagte Ludwig, „die Leute wollen ja in die Leutstettener Straße“ – wohlwissend, dass diese Regelung nicht bei allen Bürgern gut ankommen dürfte. Und wer aus der Innenstadt zur Hanfelder Straße oder Richtung Weilheim will, muss über die Ludwigstraße zur B 2 (Hauptstraße) fahren. Dort ist eine zusätzliche Ampel zwingend notwendig.

Diese Lösung bringe am Tutzinger-Hof-Platz „keine maßgebende Verschlechterung“ gegenüber dem Ist-Zustand, betonte Projektleiter Ludwig. Und: „Die Belastung durch Baustellenverkehr mit Lkw ist am Tutzinger-Hof-Platz relativ gering.“

Was ändert sich auf der B 2 im Norden?

Während des Baus der Nordportals muss der Verkehr in dem Bereich auf jeweils eine Fahrspur pro Richtung reduziert werden. Das Bauamt geht deswegen von einer „sehr starken Auswirkung auf den Verkehrsfluss“ aus. Mithilfe von weiträumig um Starnberg herum aufgestellten Wegweisern erhoffen sich die Planer, dass 15 Prozent des überörtlichen Verkehrs Starnberg umfahren, also zum Beispiel weiter über die A 95 und Seeshaupt zu ihrem Ziel kommen. Sollte diese Annahme eintreten und die Änderungen an Tutzinger-Hof-Platz, Leutstettener und Ludwigstraße greifen, sei mit keiner Verschlechterung des aktuellen Zustandes zu rechnen, sagte Ludwig.

Wie lange soll diese Phase andauern?

Ludwig sprach von „mindestens 18 Monaten“, also eineinhalb Jahren. In der Sitzungsvorlage der Stadtverwaltung war von dreieinhalb bis vier Jahren die Rede, in denen das Verkehrssystem insgesamt „in kritischem Maße zusätzlich belastet“ wird.

Was ist mit einem Probelauf gemeint?

Ob die geplante Änderung nicht nur in der Simulation, sondern auch in der Realität funktioniert, will das Staatliche Bauamt mit einem Probelauf feststellen. Das heißt, für einen gewissen Zeitraum wird die Leutstettener Straße bereits gesperrt, der Tutzinger-Hof-Platz umorganisiert und an der Ludwigstraße/B 2 eine Ampel installiert. „So können wir den Verkehr ungestört testen“, sagte Tunnel-Chef Schulte. Gegebenenfalls könne ohne den Druck einer bestehenden Baustelle nachjustiert werden. Dieser Probelauf soll im kommenden Jahr etwa einen Monat lang stattfinden – „nur so lange, wie es erforderlich ist, um den Effekt zu testen“, erklärte Ingenieur Walfort. Eine ähnliche Simulation habe es in der Zuständigkeit des Bauamts Weilheim wohl noch nie gegeben, sagte Ludwig.

Von den Stadträten gab es Lob für die Planung. Tim Weidner (SPD) prophezeite bereits, dass die Linksabbieger von der Ludwigstraße auf die B 2 die neue Ampel „nicht mehr hergeben wollen“.