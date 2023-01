Bauern froh über Nullrunde

Bedankten sich bei Referent Dr. Matthias Borst vom Bayerischen Bauernverband (Mitte): Kreisbäuerin Beatrice Scheitz und Kreisobmann Georg Holzer. © Bauernverband

Rund 120 Landwirte haben sich in dieser Woche über die neue EU-Agrarförderpolitik informiert. Erleichterung herrschte vor allem darüber, dass der Finanzrahmen nicht – wie befürchtet – um 30 Prozent gekürzt wurde.

Landkreis – Die brandaktuellen Neuerungen der EU-Agrarförderpolitik lockten am Dienstagabend zahlreiche Landwirte in die Gaststätte La Fattoria nach Drößling. Dr. Matthias Borst, stellvertretender Generalsekretär des Bayerischen Bauernverbandes, informierte die rund 120 Bäuerinnen und Bauern über allerlei Veränderungen und Neuerungen für die aktuelle Förderperiode.

Von 2023 bis 2027 gilt die neue EU-Agrarförderpolitik, an die sich jeder deutsche Landwirt halten muss. Was bedeutet das für die Landwirtschaftsbetriebe im Landkreis Starnberg? „Der Finanzrahmen ist Gott sei Dank gleichgeblieben, es wurde nichts abgezwackt“, betonte Borst. „Damit ist eine Planungssicherheit da für die Betriebe. Sie können zum Beispiel überlegen, ob sie was mit Klimaschutz machen, oder mit Biodiversität.“

Verglichen mit der bislang letzten EU-Förderperiode, die von 2015 bis 2022 andauerte, gestalte sich der Zuschnitt der Fördermaßnahmen jedoch um einiges individueller, erklärte Borst. „Sie sind nicht mehr so gruppenbezogen auf alle Ackerbauern oder alle Milchviehbesitzer, sondern bei jedem einzelnen Betrieb anders. Die Maßnahmen sind aber komplexer geworden, die Landwirte müssen sich intensiver damit auseinandersetzen.“ Die Betriebe sind also mehr als bisher gefordert, sich in den EU-Förderrahmen hinein zu fuchsen, um ihren fürs Frühjahr anstehenden Anbauplan optimal auszuarbeiten.

„Ich habe das heute zum ersten Mal gehört, und es ist schon sehr umfangreich“, sagte Kreisobmann Georg Holzer. „Man muss genau aufpassen, weil es sehr viele Förderprogramme gibt.“ Dennoch zeigte sich der Milchbauer aus Tutzing erleichtert. „Zuerst ist ja im Raum gestanden, dass 30 Prozent der Direktzahlungen wegfallen. Jetzt ist das eine schöne Nullrunde“, sagte er und sprach von einem großen Erfolg für den Bauernverband.

Zwischen 20. März und 15. Mai muss jeder der bayernweit 100 000 Landwirte seinen Anbauplan beim zuständigen Amt für Landwirtschaft einreichen. Die zu erwartenden EU-Fördergelder sind dabei alles andere als eine willkommene Nebensache. Immerhin machen sie durchschnittlich rund 40 Prozent des landwirtschaftlichen Einkommens aus und sind somit existenziell. Profiteure der neuen EU-Förderperiode sind vor allem jene Betriebe, die Umweltleistungen erbringen. „Zum Beispiel extensive Landwirtschaftsnutzung, Brachflächen oder Flächen mit Blüheinsaaten für Insekten und Niederwild – da sind die Fördermöglichkeiten ausgeweitet“, sagte Agrarpolitikexperte Borst. Ebenso stärke der neue EU-Förderradius die Ökobetriebe, deren wachsende Zahl in Bayern bei rund zwölf Prozent liege.

Die EU will zudem die Generationenthematik fördern. Jungbauern bis zu einem Alter von 40 Jahren werden künftig mit einer Junglandwirte-Prämie in Höhe von 134 Euro pro Hektar Land gefördert, und das über fünf Jahre hinweg. Schummeln sei hierbei nicht angebracht, betonte Borst. Stichprobenkontrollen sollen sicherstellen, dass es tatsächlich der Nachwuchs ist, der auf dem Hof die Verantwortung trägt. „Die Hofübergabe muss im Grundbuch oder per Gesellschaftsvertrag aktenkundig sein, die Tochter ist dann zum Beispiel Geschäftsführerin und entscheidet. Das darf nicht nur auf dem Papier stehen.“ Im Falle von Flunkereien könne das Ganze bis zum Subventionsbetrug ausarten. „Das kann teuer werden. Aber da verbrennt sich in der Regel keiner die Finger, das ist extrem selten“, sagte Borst.

So groß wie der Rahmen der neuen EU-Agrarfördermaßnahmen war auch der Wissensdurst der Landwirte, die ergänzend zu Borsts Vortrag auch online Informationen auf der Seite des Bayerischen Bauernverbandes einholen können.

Nilda Frangos