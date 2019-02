Baumfällarbeiten: Nächste Woche kommt man nur auf einer Spur aus Starnberg Richtung Autobahn

Die Bauarbeiten für die B 2-Tunnel-Zulaufstrecke Nord in Starnberg befinden sich zwar in der Winterpause, Baumfällungen dafür werden aber trotzdem vorgenommen.

Starnberg– Wie das Staatliche Bauamt Weilheim mitteilte, wird eine Firma am Dienstag nächster Woche, 12. Februar, einige Bäume an der Münchner Straße zwischen Uhde- und Perchastraße fällen. „Diese Maßnahme ist baulich erforderlich und mit den entsprechenden Behörden abgestimmt“, heißt es in einer Mitteilung. Die Arbeiten beginnen abends ab 20 Uhr und sollen die Nacht über erfolgen.

In Abstimmung mit Polizei, Landratsamt und der Stadt wird in diesem Bereich eine Spur stadtauswärts in Richtung Autobahn gesperrt. Nach Abschluss der Arbeiten kann die Spur für den morgendlichen Berufsverkehr wieder freigegeben werden. Das Bauamt bittet um Verständnis für die Maßnahmen und die damit verbundenen Einschränkungen. mm