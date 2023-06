Bauprojekte verschoben: Bezahlbarer Wohnraum im Kreis Starnberg bald zu teuer?

Von: Tobias Gmach

Es wird gebaut im Landkreis Starnberg, aber eine gewisse Zurückhaltung ist angesichts der Umstände spürbar (Symbolbild). © IMAGO

2022 wurden im Landkreis mehr Wohnungen fertiggestellt als im Jahr vor Corona. Doch gerade bezahlbarer Wohnraum wird wegen Preissteigerungen, hohen Zinsen und unzureichenden Förderungen immer schwieriger zu realisieren. Der Verband Wohnen hat daher schon zwei große Projekte verschoben.

Landkreis – Unter den Gemeinden im Fünfseenland dürfte sich das Ortsbild in Herrsching im vergangenen Jahr am meisten verändert haben. Fast jede vierte Wohnung, die 2022 im Landkreis Starnberg fertiggestellt wurde, liegt in der Ammerseegemeinde. 602 waren es insgesamt in der Region, wie aus einer nun veröffentlichten Übersicht des Bayerischen Landesamts für Statistik hervorgeht. Aus ihr sticht nicht nur Herrsching heraus, sondern auch die Tatsache, dass in allen Pandemiejahren mehr Wohnungsprojekte abgeschlossen wurden als 2019. In jenem Jahr waren es 522, 2020 folgten 584, 2021 sogar 619.

Mehr als 40 Prozent der Bleiben entstanden im vergangenen Jahr allerdings in Ein- und Zweifamilienhäusern. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt greift die Starnberger Zahlen in einer Pressemitteilung auf. Darin warnt der Bezirksvorsitzende Harald Wulf vor einem Abwärtstrend im laufenden Baujahr: „Bauvorhaben werden auf Eis gelegt. Denn hohe Baukosten treffen auf hohe Zinsen und hohe Hürden beim Bauen durch staatliche Auflagen und Vorschriften. Das ist ein toxischer Mix für den Wohnungsbau.“ Die Gewerkschaft appelliert auch an die Bundestagsabgeordneten im Fünfseenland, sich für ein „massives Aufstocken der Fördergelder“ stark zu machen. Ein „Booster“ für den Neubau bezahlbarer Wohnungen sei dringend nötig.

Verband-Wohnen-Vertreter: „Der Markt ist explodiert“

Diese Forderung unterschreibt Wolfgang Robl, Technischer Leiter beim Verband Wohnen mit Sitz in Starnberg, sofort. Er spricht von „preisgedämpften Wohnungen“, mehr als 2500 von ihnen hat der Verband mittlerweile im Landkreis gebaut. Aber Robl fragt sich, wie das angesichts der Preissteigerungen künftig noch möglich sein soll. „Der Markt ist explodiert“, sagt er. Und zwar ziemlich schnell.

Mitte 2022 bezogen die Mieter des Verbands neue Häuser in Wörthsee mit 30 und Gilching mit 18 Wohnungen. Im Vergleich zu diesen jüngsten Projekten kalkuliert Robl für das laufende Vorhaben an der Osterfeldstraße in Aufkirchen, wo 30 Wohnungen entstehen sollen, mit 33 Prozent mehr. Auch weil das Baudarlehen nicht mehr für 0,8 Prozent Zinsen zu haben sei, sondern fast vier Prozent fällig würden. Und durch die höheren staatlichen Auflagen bei der Dämmung koste den Verband zum Beispiel jede Wohnungseingangstür derzeit 1200 Euro mehr. Man trage die Energiewende und den Klimaschutz mit, sagt Robl, aber die gestiegenen energetischen Anforderungen seien ohne dazu passende Förderungen nicht leistbar. Deshalb hat der Verband zwei größere Projekte – an der Pötschenerstraße in Gauting und am Schönmoosweg in Tutzing – um zwei Jahre nach hinten verschoben.

Weil auch die Kommunen, die den Verband unterstützen, knapp bei Kasse sind, werden die Mieten bei Neubauprojekten steigen müssen, so Robl. „Es wird Richtung zwölf Euro pro Quadratmeter gehen.“ Eine andere Lösung sieht er derzeit nicht.

Allgemein lässt sich sagen: Im Landkreis wird weiter gebaut, aber eine gewisse Zurückhaltung ist spürbar. 318 neue Bauanträge registrierte das Landratsamt laut Sprecherin Barbara Beck heuer bisher. Im gesamten Vorjahr waren es 766, 2021 noch 913.

