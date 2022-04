Ausverkauf einer Legende: Bayerischer Hof in Starnberg versteigert Möbel - Hotelier ist „supertraurig“

Von: Peter Schiebel

Die Einrichtung der König-Ludwig-Juniorsuite kommt nur als Ganzes unter den Hammer. Das Bildnis von Kaiserin Elisabeth, das Hotelier Nicolas Schrogl zeigt, ist jedoch ein einzelner Artikel. © Dagmar Rutt

Nahezu das gesamte Mobiliar des Bayerischen Hofs in Starnberg kommt unter den Hammer. Die Auktion hat online bereits begonnen.

Starnberg – Die gelben Zettel mit den schwarzen Nummern kleben überall. An der Büste von König Ludwig genauso wie am leicht angestaubten Plakat einer Dampfschifffahrt auf dem Starnberger See, am aufgereihten Kaffeegeschirr ebenso wie an jedem einzelnen Kronleuchter. 571 dieser Nummern gibt es – jede einzelne steht für einen Artikel oder eine Artikelgruppe aus dem denkmalgeschützten Bayerischen Hof in Starnberg.

Bayerischer Hof in Starnberg: Ausverkauf einer Legende

Am 20. Dezember 2020 wurde das Hotel von Amts wegen geschlossen – Einsturzgefahr. Ein Gutachten listete ein knappes Jahr später so viele bauliche und technische Mängel auf, dass sogar von einer Liste des Grauens die Rede war. Nicolas Schrogl (42), der letzte Hotelier des Bayerischen Hofs, hat nun das gesamte Inventar katalogisiert und das mittelfränkische Auktionshaus Rockmann mit der Abwicklung beauftragt.

Bis Mitte März hätte er das Hotel ursprünglich räumen müssen, die Stadt habe auf seine Bitte hin die Frist bis 31. Mai verlängert, sagt Schrogl beim Ortstermin mit dem Starnberger Merkur. „Alles, was sich im Haus befindet, wurde fotografiert und nummeriert“, erklärt er. Seit Dezember habe er daran gesessen, „am letzten Freitag bin ich fertig geworden“. Für ihn sei seit einem Jahr klar gewesen, dass er das Inventar versteigern werde. Und so sieht zum Beispiel das Café Prinzregent aus wie ein Warenlager. Geschirr, Vasen, Gläser, Möbel stehen dort, wo sich jahrelang so viele Starnberger und Gäste, so viele Vereine und Parteien, so viele Gruppen und Einzelpersonen getroffen und wohl gefühlt haben.

Vasen, Kerzenständer, Teller, die im Café Prinzregent aufgereiht sind. © Dagmar Rutt

Versteigerung von Mobiliar und Geräten: Bayerischer Hof in Starnberg macht Ausverkauf

Mit all diesen Sachen ist es aber noch nicht getan. Denn auch die Küchengeräte aus Schrogls Eigentum stehen zum Verkauf, darunter eine Gastrospülmaschine, eine vollautomatische Kaffeemaschine und eine ganze Kühlinsel. Dazu kommen die komplett eingerichteten 22 Hotelzimmer, die Schrogl zuletzt noch vermieten durfte. An sich verfügt das Hotel über 31 Zimmer, neun waren aber bereits nach einem ersten Statikgutachten im Jahr 2011 aus Sicherheitsgründen stillgelegt worden. Die Zimmer, also die Einrichtung, gibt es nur komplett, inklusive Bett, Schrank, Tisch und Vorhangstange.

„Ich finde es supertraurig“, sagt Schrogl über die Entwicklung der vergangenen Jahre. Nachdem er mit seinem Vater Henning im Jahr 2004 das Hotel übernommen habe, hätten sie den Betrieb „wieder hochgebracht“, sagt er. Es seien schwarze Zahlen geschrieben worden, der Umsatz im Café sei verdreifacht worden. „Es lief zum Schluss hervorragend.“

Verkaufsaktion im Bayerischen Hof: Starnberger Hotelier ist „supertraurig“

Darüber hinaus hätten sie weit mehr als eine Million Euro in die Sanierung der Innenräume gesteckt, ganz zu schweigen von der Eigenleistung, etwa die Sanierung der 176 Fenster und Türen. Mehrfach habe er mit der Stadt in all den Jahren ins Gespräch über die zukünftige Nutzung kommen wollen – ohne Ergebnis. „Es ist wirklich schade, dass das Haus nicht mehr Beachtung von Seiten der Stadt geschenkt bekommen hat“, sagt der 42-Jährige. „Ich habe alles dafür getan.“

So kommt nun also alles unter den Hammer – fast alles. Zunächst nicht verkauft werden einige Gemälde, darunter das große Bild, das Prinzregent Luitpold zeigt und der Stadt gehört. Und die 40 Zentimeter große Porzellanfigur, die immer auf dem Kuchenbüffet stand, sie will Nicolas Schrogl vermutlich behalten. „Sie war die Wächterin des Cafés“, sagt er.

Auktion im Bayerischen Hof in Starnberg: Online bereits gestartet

Auf der Internetseite rockmann-industrieauktionen.de können sich Interessierte bereits jetzt die einzelnen Posten anschauen und Gebote abgeben. Die Zuschläge werden am 5. und 6. Mai erteilt. Dazwischen ist am Samstag, 30. April, von 12 bis 15 Uhr ein Besichtigungstermin vorgesehen. Er habe vom Landratsamt die Erlaubnis, Menschen im Zusammenhang mit der Auktion ins Haus zu lassen, sagt Schrogl. Allerdings dürften es nicht zu viele gleichzeitig sein. Es könnte also zu Wartezeiten kommen. Wer sich für Gegenstände aus dem Bayerischen Hof interessiert, kann sich auch bei Rockmann melden: (0 91 41) 8 77 11 46.

Und Nicolas Schrogl? Der Hotelier aus Leidenschaft bildet sich gerade zum EKS-Manager weiter und will seine Erfahrungen und sein Wissen künftig als Berater vermitteln. „Ich hatte genügend Probleme hier“, sagt er. „Diese Erfahrungen müssen andere nicht unbedingt machen.“ Missen möchte er die Zeit in Bayerischen Hof aber keineswegs, auch wenn die zeitliche Belastung enorm gewesen sei. „Der Kontakt zu den Gästen hat einfach sehr viel Spaß gemacht.“

