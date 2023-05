Bayerischer Yacht-Club eröffnet sein Traumhaus am Starnberger See

Von: Tobias Gmach

Teilen

Das neue Zuhause des Bayerischen Yacht-Clubs eröffneten (v.l.) Clubmitglied Leonardo Lindner, Clubmanager Fabian Kaske, Architekt Robert Neuberger, Architektin Christina Voigt, Vizevorsitzender Dr. Martin Kapitza, Vorsitzender Dr. Michael Steiner, Architekt Nikolaus Neufeldt sowie Sportmanager Nils Sternbeck. © Andrea Jaksch

Ein „Areal für alle“, aber gerade für die jungen Mitglieder, soll das neue Zuhause des Bayerischen Yacht-Clubs sein. Die Eröffnung des modernen Holz-Stahl-Baus am Freitag hatte den perfekten Rahmen – bis sie wegen eines medizinischen Notfalls abgebrochen werden musste.

Starnberg – Von einem „zeitlosen, leichten, transparenten, flexiblen Bau“, der sich so gut in die Uferkulisse am Starnberger See einfüge, „als ob er schon immer da war“, schwärmte Dr. Martin Kapitza. Der stellvertretende Vorsitzende des Bayerischen Yacht-Clubs (BYC) sprach am Freitag zu rund 120 Gästen. Clubmitglieder, Architekten, Handwerker, Vertreter der Bayerischen Seenverwaltung, der Schifffahrt, der Wasserrettung und andere standen dort, wo die alte Fliegerhalle des Vereins lange ihren Platz hatte. Sie ist einer wesentlich schlankeren, luftigeren Holz-Stahl-Glas-Konstruktion gewichen, die nun offiziell eröffnet wurde. Ein Vier-Millionen-Euro-Projekt, ermöglicht durch viele Sponsoren und Gönner sowie auch den Freistatt, der laut Sportminister Joachim Herrmann 220 000 Euro zuschießt.

Vorsitzender Dr. Michael Steiner betonte, das neue Zuhause namens „Seeseitn“ sei ein „Areal für alle“. Die Zeiten der Privat-Räumlichkeiten und -Kojen sind beim BYC vorbei. Dafür gibt es in dem Glashaus auf Stelzen im Obergeschoss einen eigenen Raum für den Nachwuchs – mit Couch, Kickerkasten, Kühlschrank sowie einem großen Bildschirm und einer Tafel für Taktikschulungen. Ein paar Meter weiter geht es vom Balkon, von dem aus man an Regatta-Tagen die ideale Sicht auf die Rennboote hat, in den großen, noch nicht möblierten Gemeinschaftsraum. Mitglieder können ihn für Geburtstagsfeiern mieten, Studenten können sich dort zum Lernen zurückziehen, und selbstverständlich werden in diesem Zimmer mit bestem Seeblick künftig die wesentlichen Entscheidungen des Vereins getroffen.

Die Liegestühle auf der Terrasse der Holz-Stahl-Glas-Konstruktion wurden am Freitag schon genutzt. © Andrea Jaksch

Der BYC hat einen zähen, siebenjährigen Prozess von den ersten Überlegungen zur Umsetzung hinter sich. Nicht nur weil es die Behörden bei Genehmigungsfragen in Wassernähe aus Naturschutzgründen sehr genau nehmen. Sondern auch, weil die mehr als 1000 Mitglieder vom Projekt überzeugt werden mussten. Nachdem ein Lenkungsausschuss Kompromisse erarbeitet hatte, standen schließlich 90 Prozent hinter der „Seeseitn“, zu der auch ein optimiertes Hafenbecken mit teilweise überdachten Liegeplätzen für die Boote der Trainer und Wettfahrtleiter gehört.

Vorsitzender Steiner sprach auf dem Areal am Nepomukweg von einem „Filetstück am See“ mit „Million-Dollar-View“ und übertrieb keineswegs. Die Sonne strahlte, die neue Segler-Bar im Gebäude lieferte Sekt, Bier und Rosé, Lounge-Musik brachte die Gäste in Stimmung, die in den ersten Genuss der Sonnenterrasse mit Liegestühlen und eingelassenen Holzmöbeln kamen. Der Rahmen der Eröffnung war perfekt – der offizielle Teil musste allerdings abgebrochen werden. Vizevorsitzender Kapitza brach während seiner Ansprache zusammen und stürzte zu Boden. Kurz zuvor hatte er noch gesagt, er habe Probleme mit dem Kreislauf. Nach drei Minuten probierte es Kapitza noch einmal im Sitzen, wenig später musste er allerdings vom alarmierten Rettungswagen abgeholt werden.