Der Stand ein Jahr nach dem Volksbegehren

Die drängendsten Fragen der bayerischen Imker sind jedes Jahr Thema in Starnberg. Auch heuer gibt es wieder ein Imkergespräch.

Starnberg – Der Bienenzuchtverein Starnberg lädt auch heuer zum Bayerischen Imkergespräch nach Starnberg. Ein Jahr nach dem Volksbegehren wird das Insektensterben am Donnerstag nächster Woche, 30. Januar, ab 18 Uhr (Einlass 17 Uhr) in der Starnberger Schlossberghalle ein wichtiges Thema sein – dazu hält der Vorsitzende des BUND in Bayern, Richard Merger, einen Vortrag.

Aus allen Landtagsfraktionen werden Vertreter mit bienenpolitischen Aufgaben an einer Podiumsdiskussion zu Imkerthemen teilnehmen. Experten werden zudem Fragen wie Rückstandsanalysen von Bienenprodukten, Honiguntersuchung, Verpackungsgesetz oder Lithiumchlorid in Varroabekämpfung beleuchten.