Hausarzt-Praxen „ungewöhnlich hoch“ frequentiert: Wegen Infekten, aber auch wegen kurioser Bade-Krankheit

Von: Tobias Gmach

Teilen

90 Prozent der Corona-Infizierten werden beim Hausarzt behandelt. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Pandemie-Arzt Dr. Bernhard Junge-Hülsing spricht im Interview über die Impf- und Personal-Lage im Landkreis Starnberg - und was die Praxen jetzt erleben.

Starnberg – Die Corona-Impf-Zahlen im Landkreis stagnieren in diesem Sommer, viel los ist in den Arztpraxen aber trotzdem – ungewöhnlich viel, sagt Dr. Bernhard Junge-Hülsing, HNO-Arzt in Starnberg und Ärztlicher Koordinator in der Corona-Pandemie. Der sich zuspitzende Fachkräftemangel bereitet ihm Sorgen. Fast alle Praxen suchen laut Junge-Hülsing mittlerweile Personal. Seine Einschätzungen zur Lage.

Herr Junge-Hülsing, wie viel impfen Sie derzeit in Ihrer Praxis?

Nach guter Nachfrage im Frühjahr impfen wir jetzt nur noch vereinzelt, etwa zehnmal in der Woche.

Wie wird die vierte Impfung angenommen? Denken Sie, dass der Großteil der über 60-Jährigen sie wahrnimmt?

Dr. Bernhard Junge-Hülsing ist Ärztlicher Koordinator in der Pandemie. © privat

Ja, ich denke schon, dass sich zur Infektsaison im Herbst viele mit einer vierten oder fünften Dosis impfen lassen werden. Zusätzlich muss auch an die Grippeimpfung gedacht werden.

Stellen Sie fest, dass auch viele Jüngere die vierte Impfung wollen, um zum Beispiel sicher in den Urlaub zu fahren?

Auch das kommt in Einzelfällen immer wieder vor, gerade bei Schülern vor einem Austauschjahr in den USA oder England – oder auch bei Abiturienten, die ein Work-and-Travel-Jahr oder ähnliches vorhaben.

(Unser Starnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Wie finden Sie eigentlich, dass das BRK das Impfzentrum nicht mehr betreibt und stattdessen die Firma Vitolus Impf GmbH das Kreis-Impfzentrum in Mörlbach eröffnet hat?

Ein Landkreis wie Starnberg mit seiner hohen Dichte an Ärztinnen und Ärzten und einer noch guten Versorgungslage braucht eigentlich kein Impfzentrum. Wenn die staatliche Vorgabe zum Betreiben eines Impfzentrums eingehalten werden soll und muss, ist die kleinste und für die Landkreisbürger günstigste Lösung sicher die beste.

Wie stark beschäftigt die Hausarztpraxen die Corona-Sommerwelle?

Die Frequentierung der Praxen, und nicht nur der hausärztlichen, ist ungewöhnlich hoch. Viele holen die im Winter oder sogar in den vergangenen zwei Jahren versäumten Arztbesuche nach oder ziehen diese aus dem Winter vor. Dazu kommen sehr viele Infekte, die auf ein durch das Masketragen untrainiertes Immunsystem treffen. Ganz viele Leute beklagen auch eine Badeotitis (Anm. d. Red.: Ohrentzündung nach häufigem Baden in den Sommermonaten) durch die mittelmeerwarmen Seen.

Sind die Praxen im Landkreis gut gerüstet?

Der Fachkräftemangel hat auch unsere Praxen mit voller Wucht erreicht. Eigentlich suchen fast alle Personal. Viele Ausbildungsstellen sind noch unbesetzt, was eigentlich unverständlich ist. Medizinische Fachangestellte verdienen mittlerweile gut, und die Job- und auch Entwicklungschancen in Praxen, Kliniken, aber auch bei Kommunen und Kassen sind sehr gut. Außerdem kann man seine Arbeitszeiten nach der Ausbildung sehr gut verhandeln und gestalten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.