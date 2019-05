Starnberg hat den Blues

Einmal im Monat ist im großen Saal des Gasthaus Schießstätte Blues-Abend angesagt. Eine neue Band aus Starnberg heizt den Gästen an diesem Abend ordentlich ein.

Starnberg – New Orleans liegt manchmal am Starnberger See, zumindest jeden ersten Freitag im Monat, wenn die Musiker der neuen „Starnberg Bluesband“ im großen Saal der Schießstätte ihre Verstärker einstöpseln und sich einen Abend lang „auf der Route 66 durch die Staaten bluesen und rocken“ und ab und zu mal einen Abstecher nach Jamaica machen.

Die Starnberg Bluesband – das sind fünf lässige Rentner, die meisten mit langem Silberhaar, und ein junger Bulgare, der sein noch dunkles Haar unter einem Käppi versteckt und den Altersdurchschnitt der Rentnerband erheblich senkt. Der 22-Jährige ist der einzige, der berufstätig ist und der zu den wöchentlichen Bandproben aus München kommt. Alle andern leben in Starnberg. Aber wenn Yoan Kalchev nach einem Acht-Stunden-Arbeitstag und einer Stunde S-Bahn-Gezuckel an seinem Keyboard steht, hat er die Mühe vergessen. Dann fliegen seine Finger nur so über die Tasten, er geht auf in einer Gruppe, in der nicht geredet werden muss, weil es für sie nur eine Sprache gibt, mit der man sich wirklich versteht und das ist die Musik.

Die „Starnberg Bluesband“ tritt jeden ersten Freitag im Monat auf

Die sechs Vollblutmusiker treten jeden ersten Freitag im Monat in der Schießstätte auf. Bei freiem Eintritt als Dankeschön an den Wirt, dass sie dort proben dürfen. Noch sind sie ein Geheimtipp. Bei den Blues-Fans aber spricht es sich schon langsam rum, dass ausgezeichnete Musiker auf der Bühne stehen, an Erfahrung alte Hasen, die im Herzen jung und frisch geblieben sind. Im Nu haben sie das Publikum gepackt. Es wird getanzt und gewippt, geträumt und gerockt zu den ewig jungen Songs von Muddy Waters, Robert Johnson, Little Walter, Eric Clapton und Bob Dylan.

Bandgründer und Initiator der Starnberg Bluesband, die so richtig durchstarten will und noch Auftrittsmöglichkeiten sucht, war Michael Frank aus Starnberg, der als Tontechniker, Musiker und Tourmanager unterwegs ist und selbst Bassgitarre spielt. Er hat sich mit Leadsänger Frank Tempel zusammengetan, der in New Orleans aufgewachsen ist und dem der Mississippi scheinbar durch die Adern fließt. Er ist ein Bluesbarde, wie er im Buche steht, spielt traumhaft gut Mundharmonika und zaubert mit seiner herrlich kehligen Stimme in jeden Raum authentische Luisiana-Atmosphäre. Dazu gesellen sich Gitarrist und Sänger Günter Vomberg, der Trompeter Walter Feiertag und Richard Szymanski, der den meisten als ehemaliger Leiter des Malteserstifts St. Josef in Percha in Erinnerung ist.

Die Band will die Magie des Blues wieder aufleben lassen

Als er 2014 in Rente ging, hat er sich am meisten darauf gefreut, endlich nach Lust und Laune am Schlagzeug zu sitzen. Ab und an gesellte sich damals sein Nachbar Michael Frank mit seiner Bassgitarre dazu. Das war der Anfang der Starnberg Bluesband, die die Magie des Blues wieder aufleben lassen will. Inzwischen ist sie schon auswärts aufgetreten, würde aber am liebsten mal auf dem Starnberger Kirchplatz abrocken, um bekannt zu werden. Das nächste Mal – außerhalb der Freitagsreihe –spielen sie am Vatertag und zwar mittags. Auch im Gasthaus zur Schießstätte (Hofbuchetstraße 4). Infos: www.starnberg-bluesband.de.

von Astrid Amelungse-Kurth

