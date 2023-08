„Beeindruckende Bilanz“ der Caritas

Während der Pandemie musste Leiter Helmut Kilian den Starnberger Seniorentreff der Caritas zeitweise schließen. Inzwischen erholen sich die Besucherzahlen wieder. © Andrea Jaksch

Der Seniorentreff ist nach Corona im Aufwind, das Sozialkaufhaus läuft - und die Rettung der Nachbarschaftshilfe ist gelungen. Die Starnberger Caritas kann zufrieden sein.

Starnberg – Der Caritasverband Starnberg blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. In der Mitgliederversammlung legten die Verantwortlichen des Verbandes kürzlich eine nach eigenen Worten „beeindruckende Bilanz“ vor.

Demnach haben im vergangenen Jahr rund 1300 überwiegend bedürftige Familien und Einzelpersonen im Sozialkaufhaus der Caritas an der Leutstettener Straße Möbel, Hausrat, Kleidung und dergleichen erhalten. Die Beratungsstelle zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit beriet und informierte 114 Hilfesuchende. Dabei sei es gelungen, in 88 Prozent der Fälle eine drohende Obdachlosigkeit zu vermeiden, so die Caritas. Rund 1000 Seniorinnen und Senioren besuchten den Seniorentreff an der Hanfelder Straße, in dessen Räumlichkeiten auch die Mitgliederversammlung stattfand.

Insgesamt bot der Seniorentreff im vergangenen Jahr 1765 Veranstaltungen an, bei denen es zusammengerechnet zu rund 15 400 Kontakten kam. „Der Seniorentreff erfreut sich in der Nach-Corona-Zeit wieder wachsender Beliebtheit und Zuspruch“, teilt die Caritas mit. „Er gibt den Seniorinnen und Senioren die Möglichkeit der Teilhabe, Wertschätzung und vermeidet Vereinsamung.“ Er sei damit die Begegnungsstätte für Senioren im Landkreis Starnberg und aus deren Leben nicht mehr wegzudenken.

Drei Schwerpunkte der Arbeit

Caritas-Geschäftsführer Ulrich Walleitner hob drei Schwerpunkte in der Arbeit des Verbandes hervor. Da sei zum einen die hohe Anzahl an Flüchtlingen aus der Ukraine, die über das Sozialkaufhaus versorgt, gleichzeitig aber auch intensiv verschiedene soziale Beratungsangebote der Caritas wahrnehmen würden. Zum anderen nehme auch die Zahl der Bedürftigen im Landkreis zu, die verstärkt Leistungen der Caritas in Anspruch nehmen würden. In dem Zusammenhang nannte Walleitner die Vermeidung von Wohnungslosigkeit, die Sozialberatungen sowie unbürokratische Hilfeleistungen, die die Caritas gewähre. Dritter Schwerpunkt sei die weitere Konsolidierung des Verbandes nach der Corona-Pandemie, erklärte der Geschäftsführer.

Caritas-Vorsitzender Jan-Peter Schacht betonte, dass das laufende Geschäftsjahr gut angelaufen und die Finanzlage stabil sei. Dennoch seien gesunde Finanzen in den kommenden Jahren eine kontinuierliche Herausforderung. Grund dafür sei, dass Stadt, Landkreis und Diözese ihre Refinanzierungen immer wieder überprüfen würden. „Wir werden in Zukunft auf zunehmende private Spenden angewiesen sein“, betonte Schacht. „Ich hoffe sehr auf die weitere Spendenbereitschaft der Bevölkerung aus Starnberg und dem Landkreis, damit wir seitens der Caritas die zunehmenden Anfragen und Aufgaben aller Bedürftigen, egal welcher Konfession, werden bewältigen können.“ Dank privater Unterstützung war es Anfang des Jahres bereits gelungen, die Nachbarschaftshilfe der Caritas in Starnberg am Leben zu erhalten.

Unterstützung für den Kurs von Vorstand und Geschäftsführung sei in der Versammlung aus Reihen von Mitgliedern gekommen, teilt der Verband weiter mit. Das frühere Mitglied des Caritasrates, Theo Beigel, habe dem seit 2021 amtierenden Vorstand für dessen „engagierte und zupackende Art“ gedankt. Für den aktuellen Caritasrat habe Gerd Weger dem Vorstand seine Anerkennung ausgesprochen. (ps)