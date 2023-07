Beim Moosaik wird’s ganz langsam ernst

Von: Peter Schiebel

Teilen

Das Montessori-Kinderhaus Casa dei Bambini befindet sich nur noch bis Ende des Monats in Räumlichkeiten an der Moosstraße. Dann zieht Starnbergs vermutlich kleinste Kita nach Perchting um. © Photographer: Andrea Jaksch

Das Moosaik, die Umgestaltung des Gewerbegebiets, ist das größte städtebauliche Projekt in Starnberg seit Jahrzehnten. Kommende Woche möchte Bürgermeister Patrick Janik dem Bauausschuss erstmals Architektenentwürfe vorlegen, der Umzug des Kinderhauses Casa dei Bambini ist ein erster Vorbote der Änderungen.

Starnberg/Perchting – Bei der Ortsteilbürgerversammlung in Perchting vor einer Woche ging Bürgermeister Patrick Janik ganz kurz auf das alte Kinderhaus an der Pöckinger Straße ein. Es bleibe erhalten und werde für die nächsten Jahre als Ausweichquartier von einer Kita genutzt, die aufgrund einer bevorstehenden Baumaßnahme umziehen müsse, erklärte Janik. Auf Nachfrage des Starnberger Merkur sagt der Bürgermeister nun, dass es sich dabei um das Montessori-Kinderhaus Casa dei Bambini handele. Das ist bislang noch in der Moosstraße 6a beheimatet – und macht dort nun Platz für die bevorstehende Umgestaltung des Gewerbegebietes zwischen Moosstraße, Petersbrunner Straße und B 2, die unter dem Namen Moosaik die größte städtebauliche Entwicklung in Starnberg seit Jahrzehnten bedeutet.

Das Kinderhaus liegt mittendrin im Moosaik-Gelände, zwischen Kfz-Werkstätten, Lagerhallen und der ehemaligen Houdek-Fleischerei. Nach dem vor einem Jahr vorgestellten Sachstand sollen an Stelle der bisherigen Gebäude 17 neue Häuser mit rund 80 000 Quadratmetern Geschossfläche entstehen. Neben Flächen für Gewerbe, Einzelhandel und kulturelle Einrichtungen – im Gespräch sind die VHS und die städtische Musikschule – sind auch rund 320 Wohnungen und ein vierzügiger Kindergarten vorgesehen. In der Bauausschusssitzung am Donnerstag kommender Woche, 27. Juli, will Janik Stadträten und Öffentlichkeit erstmals Architektenentwürfe für acht Gebäude vorstellen, wie er im Merkur-Gespräch sagt. Bislang ist lediglich eine Darstellung bekannt, wie die Gebäude angeordnet sein sollen.

„Es ist sehr fleißig gearbeitet worden“, sagt Janik mit Blick auf die Beratungen vor einem Jahr und in den darauffolgenden Monaten. „Erfreulich weit“ seien die Planungen mittlerweile gediehen, betont der Bürgermeister, ohne Details zu nennen. Zwei „Themen“ seien allerdings noch offen, für die möglicherweise erst im September oder Oktober Lösungen vorliegen. Wie auch immer: „Wir stellen uns fest vor, dass wir spätestens im Herbst 2024 das Verfahren abschließen und anfangen können zu bauen“, betont Janik.

Diese Darstellung des Moosaik zwischen Moosstraße (links), Petersbrunner Straße rechts) und B 2 (unten) ist im vergangenen Jahr vorgestellt worden. Planer und Stadtverwaltung betonten damals, dass es sich nicht um einen fertigen Plan handele. © Steidle Architekten

Bereits vorher wird vermutlich das Gebäude Moosstraße 6a abgerissen, in dem sich bis Ende des Monats noch das Montessori-Kinderhaus befindet. Es dürfte mit fünf betreuten Kindern zwischen zweieinhalb und sechs Jahren die kleinste Tagesstätte in Starnberg sein. Mit dem Umzug nach Perchting soll noch in diesem Herbst, spätestens jedoch im Frühjahr 2024 eine zweite Gruppe ähnlicher Größenordnung dazukommen. Das erklärt der Vorsitzende des Fördervereins, Marcus Willink, auf Anfrage.

Das Casa dei Bambini existiert seit dem Jahr 2009 und arbeitet nach eigenen Aussagen als eine von wenigen Einrichtungen in Deutschland nach den Richtlinien der „Association Montessori Internationale“. Ursprünglich hätte es bereits Ende vergangenen Jahres in der Moosstraße ausziehen sollen, sagt Willink. In vertrauensvollen Gesprächen mit dem Eigentümer habe jedoch eine Verlängerung bis Ende Juli dieses Jahres erzielt werden können.

Dass sich nun die Möglichkeit in Perchting aufgetan habe, sei ein Glücksfall, nachdem sich die Verantwortlichen in den Monaten zuvor zahlreiche andere Objekte angeschaut hätten: von der ehemaligen Apotheke in Percha über Räumlichkeiten am Hirschanger bis zu den Containern der Spielinsel an der Ludwigstraße. „Wir sind froh, auf diesem schönen Grundstück sein zu dürfen“, sagt Willink über die Pöckinger Straße. Am vergangenen Samstag habe bereits das Sommerfest dort stattgefunden, in der ersten August-Woche soll der Betrieb starten.

Einen Dank hat Willink für Patrick Janik und die zuständigen Mitarbeiter im Rathaus parat. Sie seien „sehr konziliant und hilfsbereit“ gewesen, sagt er. Janik macht nicht viel Aufhebens darum. „Das war ein Service der Stadt“, betont er – und verspricht den Perchtingern, dass über die endgültige Zukunft des alten Kinderhauses „nicht ohne die Dorfgemeinschaft“ entschieden werde.