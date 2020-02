Bereit für das Ja-Wort am 2.2.2020

Den Bund fürs Leben schließen viele Paare gerne an Tagen mit einem Datum, das leicht zu merken ist. So eines steht dieses Wochenende mit dem 2.2.2020 ins Haus – ausgerechnet einem Sonntag. Welche Gemeinde dennoch öffnet und wer überhaupt keine Anfragen bekommen hat – ein Überblick.

Landkreis – Rund um den Starnberger See heiratet es sich besonders idyllisch. Wenn dann noch ein Schnapszahl-Datum ins Haus steht, könnte man meinen, dass die Standesämter sich vor Anfragen kaum retten können. Der 2.2.2020 fällt ausgerechnet auf einen Sonntag, an dem die Standesämter der größeren Gemeinden im Landkreis geschlossen sind – bis auf eines.

In Herrsching wird grundsätzlich nur freitags und samstags getraut. Da gibt es auch am 2.2. keine Ausnahme. „Dafür haben wir aber den 1.2. und den Valentinstag“, sagt Rathaussprecherin Katrin Engelhardt. Aber: Im Kurparkschlösschen gibt es heuer überhaupt keine Trauungstermine mehr – zumindest für Auswärtige. Sollten sich Herrschinger spontan für den Bund des Lebens entschließen, sind für sie noch ein paar Termine reserviert. Insgesamt sei die Nachfrage nach Terminen höher als das, was die Gemeinde leisten könne, erklärt Katrin Engelhardt. In einem durchschnittlichen Jahr gibt es in Herrsching etwa 100 Hochzeiten. Im vergangenen Jahr waren es nur 71, davon 40 von auswärtigen Paaren.

Kaum Anfragen für Schnapszahl-Datum

Auch im Tutzinger Standesamt bleibt es am 2.2.2020 ruhig. „Sonntags bieten wir keine Termine an – außerdem hatten wir auch keine Anfragen“, sagt Hauptamtsleiterin Kathrin Bernwieser. Im Sitzungssaal des Rathauses, im Ortsmuseum und auf dem Museumsschiff gab es vergangenes Jahr 43 Eheschließungen. Der Februar ist wie überall im Landkreis kein besonders beliebter Monat für Hochzeiten. In Tutzing wird besonders gerne klassisch im Wonnemonat Mai und im Juni geheiratet.

Dass es heuer im Februar ein Schnapszahl-Datum gibt, scheint insgesamt keinen großen Unterschied zu machen. Auch in Feldafing gab es keine Anfragen von Paaren, die den 2.2.2020 zu ihrem Hochzeitstag machen wollen. Die meisten Trauungen verzeichnet die Gemeinde im Juni. Wer zum Ringtausch auf die Roseninsel übersetzen will, muss sich jedoch gedulden. Für das laufende Jahr sind auch dort alle Termine bereits ausgebucht.

Persönlich bedeutsame Daten für Paare wichtiger

In Gilching wurde der 2.2.2020 ebenfalls nicht angefragt. Und wann wird stattdessen geheiratet? „Die Eheschließungen verteilen sich relativ gleichmäßig über das Jahr“, sagt Anja Kastl, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde. Kastl beobachtet, „dass der Monat Mai seit Längerem nicht mehr zu dem bevorzugten Monat gehört“. Außerdem habe Standesamtsleiter Andreas Meier festgestellt, „dass den Paaren Daten, an denen sie sich kennengelernt oder verlobt haben, wichtiger sind als sogenannte Schnapszahlen.“ Geburtstage stünden ebenfalls hoch im Kurs.

Ähnlich sieht es in der Stadt Starnberg aus. „Für den 2.2.2020 gingen beim Starnberger Standesamt keine Anfragen für Trauungen ein“, teilt Pressesprecherin Lena Choi mit. „Am ebenfalls schönen Schnapszahl-Datum 20.2.2020 haben wir allerdings bereits vier Trauungen“, sagt sie.

An einem normalen Tag mit Trauungen finden im Durchschnitt drei in Starnberg statt, wobei Paare zwischen dem Schlossgarten, der historischen alten Bauernstube Lochmannhaus im Museum Starnberger See und allen Schiffen der Bayerischen Seenschifffahrt als Kulisse für ihren besonderen Tag wählen können. Der 20.2.2020 als Hochzeitstag scheint tatsächlich beliebter: In Gilching wollen sich an diesem Tag zwei Paare das Ja-Wort geben.

Gauting öffnet sein Trauzimmer am Sonntag

Was den 2.2.2020 anbelangt, macht nur Gauting eine Ausnahme für seine Bürger. „Es gab eine Anfrage nach der anderen“, berichtet Rathaussprecherin Charlotte Rieboldt. Ob die Mitarbeiter des Standesamtes Samstag oder Sonntag arbeiteten, sei ihnen gleich. Und so übernimmt in Gauting am 2.2.2020 Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger eine Hochzeit, Standesbeamtin Gabriele Kothmeier eine weitere und Vizebürgermeister Dr. Jürgen Sklarek zwei. Die drei teilen sich die Arbeit, um vier Paaren im Rathaus und im Pfarrhof in Unterbrunn einen ganz besonderen Hochzeitstag zu bereiten.