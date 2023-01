Berg- und Talfahrt für Kira Weidle in Cortina d‘Ampezzo

Ski-Weltcup

Von Michael Baumgärtner schließen

Skirennläuferin Kira Weidle von SC Starnberg erlebte am vergangenen Weltcup-Wochenende in Cortina d’Ampezzo eine eine Berg-und Talfahrt.

Starnberg – Am Freitag war Kira Weidle noch strahlende Abfahrtsdritte auf dem Podium, am Samstag dann war die Skifahrerin vom SC Starnberg schwer enttäuscht. Bei der zweiten Abfahrt in Cortina d‘Ampezzo, die wegen starker Windböen um rund ein Drittel verkürzt wurde, landete sie nur auf Rang 15. Auf die zweimalige Weltmeisterin Ilka Stuhec aus Slowenien, die ihr erstes Rennen im Weltcup seit mehr als vier Jahren gewann, hatte sie üppige 0,70 Sekunden Rückstand.

Neben ein paar Fahrfehlern zu viel hatte die 26-jährige Starnbergerin aber auch Pech in der Windlotterie. „Im oberen Teil konnte ich sogar in die Hocke gehen, weil ich so einen Gegenwind hatte. Ich habe mich so klein wie möglich gemacht, aber das hat nicht viel geholfen“, sagte die Vizeweltmeisterin im TV-Interview. Groß jammern darüber wollte sie aber nicht: „So ist das, das ist ein Freiluftsport. Es war keine schlechte Fahrt. Aber wenn man oben schon sieben Zehntel Rückstand hat, holt man das nicht mehr auf.“

Am Sonntag konnte Weidle dann wieder lächeln, nachdem sie im Super-G auf Platz neun und damit nach ihrem siebten Platz in St. Anton zum zweiten Mal in diesem Winter in ihrer schwächeren Disziplin in die Top Ten gerast war.

Insgesamt zog Kira Weidle eine positive Bilanz in Corrtina d’Ampezzo. Ihr Skifahren sei an „allen drei Tagen gut“ gewesen, „das nehme ich mit“, sagte sie. Der Blick auf die Weltmeisterschaft ab 5. Februar in Courchevel/Meribel (Frankreich) stimmt sie daher zuversichtlich. „Es sind noch Feinheiten, woran ich arbeiten muss, ich muss noch sauberer Ski fahren. Aber ich habe noch zwei Wochen bis zur WM, um das abzustellen.“