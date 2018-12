Trommeln für Weihnachten

Schüler der Starnberger Berufsschule haben kurz vor Weihnachten wieder ein interkulturelles Adventskonzert für sich und ihre Lehrer aufgeführt.

Starnberg –Die Pause des letzten Donnerstags vor Weihnachten ist in der Starnberger Berufsschule immer etwas Besonderes: Die Schüler geben ein Weihnachtskonzert, alle machen mit – und jedes Jahr steht das Konzert unter einem besonderen Motto. Unter Leitung von Musiklehrerin Dorothea Zöller-Knorr hatten die Schüler dieses Jahr ein interkulturelles Weihnachtskonzert vorbereitet. Das heißt, die üblichen europäischen Weihnachtsklänge werden mit musikalischen Einflüssen bereichert von Schülern, die aus anderen Kulturen kommen.

Dieses Jahr haben vier afrikanische Schüler aus der Berufsintegrationsklasse für das Konzert Trommelmusik vorbereitet. Zwischen den klassischen Weihnachtsliedern wie „Feliz Navidad“ gab es also rhythmische Einlagen. Insgesamt 23 Musiker mit Gitarren, Trommeln, Flöten und Rasseln standen in einem Kreis, umrundet von zuschauenden Schülern und Lehrern. Es wurde gesungen, Gitarre gespielt und getrommelt. Knapp eine halbe Stunde dauerte das gemeinsame Musizieren. „Das Konzert soll den Zusammenhalt zwischen unseren Schülern stärken“ sagt Lehrerin Andrea Heisel. Nach dem Konzert löste sich die Menschenmasse in der Aula vorbildlich schnell auf – schließlich hatten alle noch Unterricht. mek