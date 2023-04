Besondere Auszeichnung für die „Mini-UNO“

Von: Peter Schiebel

Stolz auf das Zertifikat (v.l.): Sabine Kosova, Ivana Mucic, Bürgermeister Patrick Janik, Stephanie Wodarczyk, Nicole Schulz, Angeliki Kontagkini und Diana Leibinger von der städtischen Spielinsel. © Andrea Jaksch

Die städtische Kindertagesstätte Spielinsel hat als erst dritte Einrichtung in ganz Bayern das Zertifikat „Chancen-gleich-Kita“ bekommen. Ziel ist es, allen Kindern unabhängig von familiären, sprachlichen und finanziellen Voraussetzungen die gleichen Bildungs- und Entwicklungschancen zu geben.

Starnberg – Der Tagesablauf wird mittlerweile auch bildlich dargestellt, Elternbriefe werden auf Englisch, Kroatisch und Ukrainisch übersetzt, Familien unterstützen sich gegenseitig auch finanziell: In der städtischen Spielinsel ist das Miteinander unterschiedlicher Kulturen jetzt noch stärker ausgeprägt als es ohnehin schon war. Die Kindertagesstätte ist vom Zentrum für Kinder- und Jugendforschung im Forschungsverbund FIVE e.V. an der Evangelischen Hochschule Freiburg als „Chancen-gleich-Kita“ zertifiziert worden. Dabei geht es um „kulturelle Vielfalt als Ressource in frühkindlichen Bildungsprozessen“, wie auf der Urkunde nachzulesen ist.

Die Spielinsel nimmt unter den vier städtischen Kitas (mit Hort fünf) eine besondere Stellung ein. Die 75 betreuten Mädchen und Buben – 50 im Kindergarten, 25 im Hort – stammen aus 26 Nationen, rund drei von vier Kindergartenkindern weisen einen Migrationshintergrund auf, was auch immer der im Einzelfall zu bedeuten hat. Allen unabhängig von familiären, sprachlichen und finanziellen Voraussetzungen die gleichen Bildungs- und Entwicklungschancen einzuräumen, ist für das Team um Einrichtungsleiterin Stephanie Wodarczyk von daher besondere Verpflichtung.

Bereits seit 14 Jahren arbeitet das Team mit der „Ressourcenwerkstatt“ aus Bamberg zusammen, einer Einrichtung, die auch pädagogische Aus- und Weiterbildung betreibt. Im Zuge dieser Zusammenarbeit sei die Idee entwickelt worden, sich die tägliche Arbeit zertifizieren zu lassen, erklärte Stephanie Wodarczyk bei einem Pressetermin am Montag. Zwei Jahre habe dieser Prozess gedauert. In drei Modulen wurden Ziele zum pädagogischen Handeln mit den Kindern und zur Zusammenarbeit mit den Familien erarbeitet.

„Wir wollen allen Kindern die gleichen Bildungschancen ermöglichen, unabhängig von ihrer Herkunft“, betonte Wodarczyk. Deswegen sei es beispielsweise so wichtig, die Elternbriefe zu übersetzen – oder möglichst kostengünstige Angebote zu entwickeln, beispielsweise Besuche in der Bücherei, bei Polizei, Feuerwehr oder Imkern. „Ausflüge nach München sind relativ teuer“, sagte die Leiterin. „Deswegen haben wir auch die Eltern abgefragt, ob sie bereit wären, für andere Kinder gegebenenfalls mitzuzahlen.“

Ganz wichtig ist ihr und ihren derzeit neun pädagogischen Mitarbeiterinnen (zwei Stellen sind aktuell unbesetzt, eine dritte wegen Elternzeit frei), die Kinder in den Alltag zu integrieren. „Sie werden auch in den Umzug eingebunden“, erklärte Wodarczyk. Zum Beginn des neuen Kindergartenjahres im September will die Spielinsel bekanntlich aus ihrer aktuellen Container-Unterkunft an der Ludwigstraße in die neuen Räume an der Dinardstraße ziehen, wo sie früher auch schon war. „Wir misten gemeinsam aus, wollen einiges auf einem Flohmarkt verkaufen und räumen auch gemeinsam wieder ein.“ Für die Eltern will die Spielinsel dann auch eine Tauschbörse einrichten, an der sich jeder nach seinen Fähigkeiten und Voraussetzungen beteiligen kann.

Nicht nur Stephanie Wodarczyk und ihr Team sind stolz auf die Zertifizierung, auch Bürgermeister Patrick Janik drückte gestern seine „große Freude“ aus. Generell verfüge die Stadt über hoch qualifiziertes Personal in den Kitas, sagte er. Die Spielinsel habe sich in den vergangenen Jahren den „Ruf einer Mini-UNO“ erworben, sagte er mit Blick auf die Herkunft der Kinder. „Unsere Gesellschaft ist multikulturell“, betonte Stephanie Wodarczyk. Dass ihr Team da besonderes leistet, hat es nun auch schwarz auf weiß.