Betrüger bringen Seniorin um 40 000 Euro

Nicht nur Senioren laufen Gefahr, den überaus geschickt agierenden Telefonbetrügern ins Netz zu gehen. Täter erzeugen eine psychische Ausnahmesituation. © dpa

Der Schockanruf hatte Folgen: Weil ihr Ehemann angeblich Unfall verursacht hatte, übergab eine Starnbergerin Betrügern 40 000 Euro. Die Kripo warnt eindringlich vor der Masche.

Starnberg – Die Serie von Betrügerein über sogenannte Schockanrufe reißt nicht ab. Diese Woche erbeuteten Unbekannte bei einer Seniorin aus Starnberg 40 000 Euro. Es ist kein Einzelfall.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord rief eine unbekannte Tatverdächtige eine 77-Jährige in Starnberg am Dienstag gegen 11.30 Uhr an und setzte sie massiv unter Druck. „Mit der Legende, ihr Ehemann hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und könne nur durch die Hinterlegung einer Kaution einer Gefängnisstrafe entgehen, brachte sie die Rentnerin zu einer Geldübergabe in Höhe von 40 000 Euro“, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Das Geld sei kurze Zeit später von einem männlichen Tatverdächtigen vor dem Wohnanwesen der Geschädigten abgeholt worden. Der Mann hatte natürlich keinen Unfall gebaut, die Täter setzten die Frau aber dermaßen unter Druck, dass sie das Geld aushändigte.

Mehrere Fälle in Oberbayern

Im Bereich des Polizeipräsidiums gab es in den vergangenen Tagen mehrere solcher Fälle; bei einem in Dachau konnte die Bank eine Überweisung einer 67-Jährigen im letzten Moment stoppen. Auch diese Frau war von einer Anruferin unter Druck gesetzt worden, 2400 Euro zu überweisen.

Die Kriminalpolizei gab angesichts dieser Fälle erneut einige wichtige Tipps, die man älteren Angehörigen auch vermitteln sollte:

Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!

Der Anrufer macht Druck? Das ist Teil der Masche. Legen Sie einfach auf.

Die echte Polizei fordert niemals Vermögen von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

Verwandte fordern sofortige finanzielle Hilfe? Seien Sie misstrauisch!

Übergeben Sie nie Geld oder Schmuck an Unbekannte! Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehenden Personen.