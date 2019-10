Betrüger gaukelt 65-Jähriger große Liebe vor und erbeutet mehr als 100 000 Euro

„Love scamming“ nennt sich eine perfide Abzockermethode, der im Jahr 2018 eine 65-jährige Physiotherapeutin aus Hessen zum Opfer gefallen ist. Über ein Dating-Portal spielten Betrüger der Frau die große Liebe vor und ergaunerten sich einen sechsstelligen Betrag. Ein Starnberger war darin verwickelt.

Starnberg – Die 65-Jährige überwies beispielsweise 41 200 Euro auf das Konto eines ihr unbekannten Starnbergers, der aber nicht der schmachtend schreibende Betrüger war. Dieser Tage musste sich der Geschäftsführer (70) wegen Geldwäsche verantworten.

„Ich hatte über ein Dating-Portal ,Major John‘ kennengelernt, der als Soldat in Syrien stationiert ist“, sagte die Frau im Zeugenstand zur Vorgeschichte. Den Mann bekam sie nie zu Gesicht, stattdessen überwies sie immer wieder hohe Geldbeträge, um ihm auf dessen Bitte hin zu helfen. Insgesamt wurde die Frau so mehr als 114 000 Euro los, die sie allerdings nie direkt an „Major John“ überwies, sondern unter anderem an einen angeblichen Diplomaten. Im März 2018 floss eine der Überweisungen dem Starnberger zu. Obwohl das Opfer heute kein Geld mehr hat und Anzeige erstattete, ist ihr Glaube an „Major Johns“ Zuneigung noch immer unerschüttert: „Ich habe die Anzeige später zurückgenommen. Ehrlich gesagt, glaube ich immer noch, dass er irgendwann kommt.“

41 200 Euro überwiesen

Als 41 200 Euro auf dem Konto des Angeklagten eintrafen, ging dieser davon aus, dass es sich um die Rückzahlung eines Kredites an einen Geschäftsfreund aus Ghana handelte – der hatte den Starnberger zuvor aber über seine wahre Identität getäuscht und sich sogar als Frau ausgegeben. Auch unterzeichnete der Ghanaer die Geschäftsbriefe hartnäckig mit „love and hugs“ und sprach den Starnberger als „Darling“ an. Folgt man dem Verteidiger, so griff der Ghanaer auf Textbausteine zurück, die er normalerweise standardmäßig an Frauen schreibt.

Der bisher unbescholtene Angeklagte wusch seine Hände vor Gericht in Unschuld. Demnach glaubte er, dass das Geld tatsächlich eine Kreditrückzahlung gewesen sei, die er allerdings wieder nach Ghana überwies. Dort möchte der 70-Jährige mit seiner Verlobten ein Haus bauen. Bemerkenswert: Die ghanaische Verlobte des Starnbergers ist eine Bekannte des Betrügers.

Der Rechtsanwalt des 70-Jährigen plädierte auf Freispruch: „Naivität ist nicht strafbar. Auch Dummheit ist kein Straftatbestand. Mein Mandant dachte, das Geld komme aus legalen Quellen. Aus seiner Sicht war die Zahlung in Ordnung, weil ein Darlehen über ein Dreiecksverhältnis zurückbezahlt wurde.“ Richter Franz von Hunoltstein und die Staatsanwältin bewahrten im Wirrwarr einen klaren Kopf und hielten den Vorwurf für erwiesen. Die verhängte Geldstrafe beträgt nun 80 Tagessätze à 30 Euro. Zudem ordnete das Gericht die Einziehung von 41 200 Euro an. „Das Opfer ist betrogen worden. Eine völlig Fremde überweist Ihnen Geld, das stinkt doch zum Himmel“, sagte der Richter.

Nilda Höhlein