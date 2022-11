Finanzamt warnt vor Masche: Betrug per SMS

Wer SMS angeblich vom Finanzamt bekommt, muss aufpassen - dann sind BEtrüger am Werk. © ActionPictures/Imago

Das Starnberger Finanzamt warnt vor falschen Nachrichten. Betrüger versuchten, per SMS an Bankdaten zu gelangen.

Starnberg – Es klingt wie eine gute Nachricht: Auf dem Mobiltelefon geht eine SMS ein, in der eine Steuererstattung angekündigt wird. Um die zu erhalten, müsse man einen Link öffnen und seine Bankdaten eingeben. Vermeintlicher Absender: das Finanzamt. Doch es handelt sich um eine aktuell vermehrt auftretende Betrugsmasche, warnt das Finanzamt Starnberg.

„Die Steuerverwaltung fordert niemals Informationen zu Bankdaten per SMS an“, teilt die Behörde mit. Mitteilungen über Erstattungen würden ausschließlich per Post oder elektronisch nach erfolgreicher Authentifizierung im Online-Portal Elster übermittelt. „Das Finanzamt Starnberg empfiehlt daher, derartige Textnachrichten umgehend zu löschen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Zudem sollten niemals Links angeklickt werden, mit denen persönliche Daten abgefragt werden sollen, sofern nicht sicher sei, dass die Links aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammten. Auch sollte bei der Übermittlung persönlicher Daten immer auf eine verschlüsselte Verbindung mit einem vertrauenswürdigen HTTPS-Zertifikat geachtet werden. mm