Betrunkener lässt kaputtes Auto einfach stehen

Nach einem Unfall hat ein betrunkener Autofahrer seinen Wagen einfach auf einer Nebenstraße in Starnberg abgestellt. Die Polizei fand in schnell.

Starnberg - Ein mitten auf der Uhdestraße in Starnberg stehenden Mazda hat die Polizei auf die Spur eines betrunkenen Autofahrers geführt. Ein Zeuge meldete am Freitagabend gegen 23.30 Uhr, dass ein herrenloser Mazda mit zwei platten Reifen mitten auf der Straße stehe.

Beamte konnten den Fahrer in einer Tankstelle in der Nähe ausfindig machen – es war ein 41-Jähriger. Der Mann war offenbar gegen den Randstein geknallt, da die beiden rechten Reifen platt waren. Der Grund lag auf der Hand: Ein Alkotest ergab mehr als 1,1 Promille, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 41-Jährige musste zur Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Der Mazda musste abgeschleppt werden.