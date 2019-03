Beleidigungen und Bedrohung

Den Ärger mit dem Starnberger Jobcenter hatte er satt. Anfang Oktober 2018 vergriff sich ein langzeitarbeitsloser Gautinger gegenüber seinem Sachbearbeiter gehörig im Ton. Jetzt musste er sich wegen Beleidigung und Bedrohung vor dem Amtsgericht verantworten.

Starnberg – „Ich werde ziemlich im Stich gelassen, bin ziemlich sauer. Ich bin krank und brauche Medikamente“, machte sich der 52-Jährige im Sitzungssaal Luft. „Ich werde sanktioniert und mit Gutscheinen abgespeist. Ich war im Amt, weil ich wieder mein Geld nicht gekriegt hatte.“

Diverse Erkrankungen und ein Arbeitsunfall führten ihn vor Jahren in die Sozialhilfe. „Nach 35 Arbeitsjahren hat es mich zerlegt. Ich bin kaputt.“ Seither kämpfe er alle paar Monate mit der Fortzahlung seiner Jobcenter-Zuwendungen. Die angeklagte fäkalsprachliche Beleidigung des Jobcenter-Beamten leugnete er ebenso wenig wie die ausgesprochene Bedrohung.

Laut Auskunft des Geschädigten sagte der 52-Jährige zunächst, er ginge nicht aus dem Haus, bevor er sein Geld bekommen habe. Der Beamte erinnerte sich an die handfeste Bedrohung: „Im Beisein eines Security-Mitarbeiters sagte er, ich solle aufpassen, dass ich nicht abgestochen werde.“ Das anschließend gegen den 52-Jährigen ausgesprochene Hausverbot dauert noch bis Mitte April.

An jenem Nachmittag habe er sich die vierstündige Wartezeit im Jobcenter mit zwei Flaschen Bier versüßt, sagte der vierfach aktenkundige Angeklagte: „Zur Beruhigung. Ich war aufgeregt. Und dann die Frustration.“ Die Staatsanwältin plädierte für eine sechsmonatige Bewährungsstrafe plus 80 Sozialstunden. Richter Franz von Hunoltstein beließ es bei vier Monaten zur Bewährung und der Beiordnung eines Bewährungshelfers. „Ein verzweifelter und verbitterter Mensch, der sich ungerecht behandelt fühlt und über die Stränge geschlagen hat“, so das Gesamtbild aus Sicht des Richters.

Von Nilda HöhleinHöhlein