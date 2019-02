Bienen-Volksbegehren: Landkreis Starnberg mit den höchsten Zustimmungswerten in ganz Bayern

Das Volksbegehren Artenvielfalt hat nirgendwo im Freistaat so hohe Zustimmungswerte erhalten wie im Landkreis Starnberg. 26 615 Menschen haben unterschrieben – das sind 27,72 Prozent aller Stimmberechtigten.

Landkreis - 18,4 Prozent der Wahlberechtigten in Bayern haben für das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ unterschrieben. Im Landkreis Starnberg sprachen sich 27,7 Prozent für eine Verbesserung des Artenschutzes aus. Das ist nicht nur überdurchschnittlich - sondern die höchste Zustimmungsrate im ganzen Freistaat. Dahinter folgen die Landkreise München und Fürstenfeldbruck.

Absoluter Spitzenreiter im Landkreis Starnberg ist die Gemeinde Weßling mit 36,35 Prozent, ganz dicht gefolgt von Wörthsee mit 36,31 Prozent. „Wir hätten nie erwartet, dass wir so viel Zuspruch bekommen“, sagt Kerstin Täubner-Benicke, die den lokalen Aktionskreis koordinierte. Warum ausgerechnet im Landkreis Starnberg so viele Menschen unterschrieben haben? „Wohlhabende Menschen haben vielleicht mehr Zeit, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen“, sagt sie mit einem Augenzwinkern. Allerdings zeigten auch die guten Wahlergebnisse der Grünen in den vergangenen Jahren das starke Interesse der Landkreis-Bewohner an ökologischen Themen.

Landrat Karl Roth zeigte sich stolz, dass sein Kreis die Spitzenposition einnimmt. Das zeige, wie sensibilisiert die Bevölkerung für Themen wie den Artenschutz sei, sagte der CSU-Politiker auf Anfrage. Die Gemeinden mit mehr als 30 Prozent seien auch die, die „immer an vorderster Front stehen“. Man dürfe nicht mit dem Finger auf die Bauern zeigen, warnte Roth, jeder sei gefordert, etwas für den Artenschutz und die Bienen zu tun. Er selbst mähe nicht mit Robotern seinen Garten, sondern von Hand und lässt viel lange stehen. „Bei mir fühlt sich alles wohl“, ist er überzeugt. Der Landkreis werde weiter kontinuierlich prüfen, wo er selbst in Sachen Artenschutz tätig werden könne.

Alle Ergebnisse des Volksbegehrens aus dem Landkreis Starnberg

Andechs: 2502 Stimmberechtigte, 581 Einträge, 23,22 %

Berg: 5829 Stimmberechtigte, 1349 Einträge, 23,14 %

Feldafing: 3150 Stimmberechtigte, 938 Einträge, 29,78 %

Gauting: 14 198 Stimmberechtigte, 4253 Einträge, 29,96 %

Gilching: 13 126 Stimmberechtigte, 3330 Einträge, 25,37 %

Herrsching: 7558 Stimmberechtigte, 2158 Einträge, 28,55 %

Inning: 3331 Stimmberechtigte, 1064 Einträge, 31,94 %

Krailling: 5399 Stimmberechtigte, 1628 Einträge, 30,15 %

Pöcking: 4117 Stimmberechtigte, 1173 Einträge, 28,49 %

Seefeld: 5288 Stimmberechtigte, 1533 Einträge, 28,99 %

Starnberg: 16 610 Stimmberechtigte, 3645 Einträge, 21,94 %

Tutzing: 7208 Stimmberechtigte, 2162 Einträge, 29,99 %

Weßling: 3961 Stimmberechtigte, 1440 Einträge, 36,35 %

Wörthsee: 3748 Stimmberechtigte, 1361 Einträge, 36,31 %

Dießen: 8127 Stimmberechtigte, 2355 Einträge, 28,98 %

Quelle: Landratsämter STA und LL

ps, ike, gma

Lesen Sie auch: So gut ist das Volksbegehren-Ergebnis im Nachbarlandkreis Fürstenfeldbruck

Lesen Sie auch: Sensation bei Bienen-Volksbegehren: Rekord geknackt - Söder unter Druck