Bilder gegen das Vergessen

Ein Bild im „Schaukasten 4“, viele drumherum: Ulrike Myrzik befasst sich mit der Demenz ihrer Mutter – mit einem Porträt und vielen Bildern aus dem Alltag, die auch als Erinnerungshilfe für ihre Mutter dienen. © Andrea Jaksch

Im November setzt Ulrike Myrzik die Ausstellungsreihe „Schaukasten 4“ im Museum Starnberger See fort.

Starnberg - Seit Mai ist die Vitrine als ältestes Museumsmöbel Präsentationsort von monatlich wechselnder Kunst aus der Region. Die vom Bodensee stammende Fotografin und Professorin für angewandte Fotografie an der Stuttgarter Kunstakademie lebt mit Familie in der Au in München. Ihre Fotografien mit dem Titel „Puzzle“ setzen sich mit der Demenzerkrankung ihrer Mutter auseinander und sind gleichermaßen Bestandsaufnahme des Elternhauses.

Kuratorin Katja Sebald führte die Besucher während der Vernissage in Leben und Werk der Fotokünstlerin ein und lenkte den Blick insbesondere auf die künstlerische Wertigkeit der Fotografien. Linker Hand, gleich nach dem Eingangsbereich des Museums, steht die stattliche, dunkelbraune Eichenholz-Vitrine. Sie ist hell erleuchtet, und durch die Sprossenfenster ist nicht mehr als das gerahmte Bild einer jungen Frau zu sehen. Frisiert im Stil der Fünfziger, blickt sie den Besucher still, ernst und geradeheraus an. Es ist die Mutter von Ulrike Myrzik, aufgenommen im Alter von um die 25 Jahre. Die Leere um das Bild herum ist gewollt und führt sofort zum Thema: Der Verlust von allem, was einmal war, das ist Demenz. Eindringlicher hätte man diese menschliche Tragödie nicht zur Schau stellen können.

Collageartig, oder eben wie Puzzleteile, die ein Gesamtbild ergeben, findet der Besucher zahlreiche Aufnahmen aus dem Lebensumfeld dieser Frau um die Vitrine herum gehängt. Es sind ganz alltägliche Dinge, die abgelichtet wurden: Schirme in einem Ständer, austreibende Kartoffeln in einer Küchenschale, Utensilien in der Nachttischschublade, Jacken und Pullover im Schlafzimmerschrank. Jeder, der schon einmal den Haushalt eines nahen Verwandten auflösen musste, weiß, dass diese Bilder Kraft kosten. Bei Betrachtung mischt sich ein Bewusstsein von Endlichkeit mit der Ahnung von Verlustschmerz. Die Fotos von Ulrike Myrzik gehen unter die Haut, denn sie zeigen die entscheidenden Motive eines Abschieds auf Raten.

Vor etwa zwei Jahren sei die anfängliche Altersvergesslichkeit der Mutter in die Demenz übergegangen. „Ich musste mich mit meinem Elternhaus noch einmal ganz anders auseinandersetzen“, erläutert Ulrike Myrzik. „Um meiner Mutter das Alltagsleben zu erleichtern, war es notwendig, Dinge, die zum Teil 40 Jahre ihren angestammten Platz hatten, wegzuwerfen oder neu zu sortieren.“ Über den Zeitraum von anderthalb Jahren habe sie von allem Fotos gemacht, zuerst, um alle Haushaltsgegenstände im Bild festzuhalten, dann aber außerdem, um die Mutter in ihrer gewohnten Umgebung in Erinnerung zu behalten. Auch Fluchtpunkte von sich selbst habe sie fotografiert, Perspektiven oder Lieblingsplätze. Denkwürdig setzt Myrzik ihren eigenen Schatten im Haus in Szene und wählt auch dieses Bild für die Ausstellung aus.

Katja Sebald stellte die Frage, ob die Fotografien von Ulrike Myrzik den Anspruch erfüllten, Kunst zu sein, und lieferte ihre persönliche Einschätzung unmittelbar hinterher. Für eine Beurteilung als Kunst seien die persönliche Haltung und professionelles Arbeiten gleichermaßen von Bedeutung, zitiert Sebald die Künstlerin. Beides sei bei den Fotografien gegeben. Geschichte und Gegenwart in einem schnellen Rhythmus zu verweben, das sei die Idee des Projektes „Schaukasten 4“ gewesen, erläuterte Museumsleiter Benjamin Tillig. Im Anschluss an die Ausstellung von Ulrike Myrzik wird Kira Fritsch im Dezember ihre Kunst in der Vitrine zeigen.

Alexandra Joepen-Schuster