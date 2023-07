Bis 2025: Klinikum Starnberg soll Darmkrebszentrum werden

Ziel der neuen Chefärztin

Von Tobias Gmach schließen

Die neue Chefchirurgin will am Starnberger Klinikum bis 2025 ein zertifiziertes Darmkrebszentrum aufbauen. Außerdem sollen die Tumor-OPs, die bisher in Penzberg stattfinden, künftig in Starnberg vorgenommen werden.

Starnberg – Dr. Susanne Rogers ist neue Chefärztin für Allgemein- und Viszeralchirurgie im Klinikum Starnberg. Bislang hatte die 55-jährige diesen Posten nur in der Penzberger Klinik inne, wo sie auch Ärztliche Direktorin ist. Nun übt sie ihn im Verbund der Starnberger Kliniken standortübergreifend aus. Und Rogers, die am Dienstag bei einem Pressetermin offiziell vorgestellt wurde, tritt mit einem großen Ziel an: Sie will bis 2025 ein zertifiziertes Darmkrebszentrum in Starnberg aufbauen.

Die Personalie im Bereich der sogenannten Bauchchirurgie sagt viel über die Ausrichtung der Klinik-Holding angesichts der angekündigten bundesweiten Krankenhausreform aus. Geschäftsführer Dr. Thomas Weiler sprach von der „Bündelung von Kapazitäten“. Und er sagte: „Wo Starnberger Kliniken draufsteht, soll auch Starnberger Kliniken drin sein.“

Rogers tickt ähnlich, was das Qualitätsverständnis angeht. Die gebürtige Münchnerin koordinierte bereits von 2013 bis 2018 ein Darmkrebszentrum im Krankenhaus Agatharied (Kreis Miesbach) und wechselte vor fünf Jahren als Leitende Ärztin nach Penzberg. Schon damals habe sie sich gefragt: „Wie können wir trotz Strukturproblemen in einzelnen Häusern überall medizinische Qualität abliefern?“ Ihre Erfahrung: „Menschen aus der Region wollen für Behandlungen oder Operationen nicht nach München.“ Aber sie sollten dann auch die optimale Versorgung erhalten.

Wir müssen die Starnberger Kliniken als ein Haus mit 600 Betten sehen.

Um dies bei Tumor- und Krebserkrankungen zu gewährleisten, sollen alle Tumor-OPs im Bereich der Holding künftig im Starnberger Klinikum stattfinden. Die rund 50 Operationen im Jahr, die bislang in Penzberg vorgenommen werden, entfallen dort dann. Auf die Kliniken in Seefeld und Herrsching hat die Entscheidung keinen direkten Einfluss, dort kommen onkologische Eingriffe selten bis nie vor. Allerdings bekommen Patienten, die bislang woandershin überwiesen werden, künftig das Angebot, sich in Starnberg operieren zu lassen. Weil dort eben die Strukturen ausgebaut werden. Ganz einfach wird das angesichts des Personalmangels aber nicht. Das bestätigten sowohl Rogers als auch Weiler.

Akute Eingriffe, etwa am Blinddarm oder an der Gallenblase, werden weiterhin auch in Penzberg stattfinden. „Da sprechen auch die Reformpläne nicht dagegen“, sagte Rogers. Sie stellte außerdem klar, dass im Nachbarlandkreis gute Operateure am Werk seien – allerdings seien die Bedingungen für eine vielseitige Behandlung in Starnberg besser. Und die Experten aus Penzberg würden dann eben auch in Starnberg zum Einsatz kommen. Rogers’ Standpunkt ist ohnehin: „Wir müssen die Starnberger Kliniken als ein Haus mit 600 Betten sehen.“ 320 davon befinden sich in der Kreisstadt.

Holding-Geschäftsführer Weiler kritisiert geplante Krankenhausreform

„Auf den großen Tanker konzentrieren“ will sich auch Holdingchef Weiler. Den zuletzt vom Bundesgesundheitsministerium veröffentlichen Eckpunkten zur Klinikreform hat er entnommen, „dass man Mindestanforderungen auch im Verbundbereich erbringen darf“. Heißt: Gruppen mit mehreren Häusern wie die Starnberger Kliniken haben mehr Spielraum, wenn es um Kompetenzen geht, als einzelne, kleine Krankenhäuser. Grundsätzlich kritisiert Weiler Karl Lauterbachs Pläne stark. „Ich bin ein Freund von Vorhaltefinanzierung, sie muss aber auskömmlich sein.“ Kliniken müssten künftig nach wie vor ihre Defizite durch medizinische Leistungen ausgleichen. Und sie könnten dabei nur aus dem 40-Prozent-Anteil des Budgets schöpfen, der nicht durch Vorhaltepauschalen gesichert wird.

Einen anderen Kritikpunkt führte Weiler anhand eines Beispiels aus. Nur zwei von 13 Krankenhäusern im südlichen Oberbayern seien zertifizierte Brustzentren: Starnberg und Rosenheim. Der Aufbau weiterer Zentren, die für eine Behandlung nach hohen Maßstäben sorgen soll, dauere aber seine Zeit und passe deshalb nicht mit den derzeitigen Reformplänen zusammen.

Lesen Sie auch:

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Starnberg-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.