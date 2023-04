Bistro-Abriss am Starnberger Seebahnhof? Eigentümer wehrt sich

Das Bistro am Bahnhof See soll abgerissen werden. Die Stadt Starnberg hat dem Eigentümer eine Frist gesetzt.

Zwischenlösung im Zuge der Seeanbindung

Von Tobias Gmach schließen

Seit 2014 dreimal gekündigt, aber immer noch da: Die Stadt will das Bistro am Seebahnhof nun, da die Seeanbindung konkreter wird, endgültig abgerissen sehen. Zur Not erledige das der Bauhof selbst, sagt die Vizebürgermeisterin. Der Eigentümer sträubt sich dagegen und beruft sich auf Vereinbarungen.

Starnberg – Das Großprojekt Starnberger Seeanbindung ist durch die Einigung von Stadt und Bahn zwar konkreter geworden, faktisch ist es aber in weiter Ferne, detaillierte Umbaupläne gibt es noch nicht. Trotzdem will die Stadt Starnberg nun am Bahnhof See schon mal „aufräumen“, wie es Vizebürgermeisterin Angelika Kammerl formuliert. Und dazu gehört auch der Abriss des Bistros direkt an der Unterführung des Seebahnhofs, das früher als Zeitungskiosk fungierte. Doch der Eigentümer des Gebäudes, Paul Puppe, wehrt sich dagegen. Er fühlt sich von der Stadt ungerecht behandelt und sieht sich unter Berufung auf Vereinbarungen in der Vergangenheit im Recht. Das tut aber auch die Stadt. Die Meinungsverschiedenheiten reichen mindestens ein Jahrzehnt zurück.

Puppe, inzwischen 80 Jahre alt und bekannt als Betreiber der Bahnhofsbuchhandlung von 1997 bis 2007, hat das Bistro-Grundstück von der Stadt gepachtet. Den ersten Vertrag zwischen ihm und der Stadt vom 9. Februar 2004 unterschrieb noch der damalige Bürgermeister Ferdinand Pfaffinger. Im Frühjahr 2023 erklärte Vizebürgermeisterin Kammerl auf Nachfrage des Starnberger Merkur: Puppes Mieter, der Betreiber des Döner-Imbiss, müsse zum 31. Mai raus. Dann habe Puppe vier Wochen Zeit, das Gebäude abzureißen. Die Stadt gewähre ihm dafür einen finanziellen Zuschuss. In welcher Höhe, das müsse der Stadtrat entscheiden. Sollte der Eigentümer innerhalb der Frist nicht tätig werden, werde der städtische Bauhof den Pavillon beseitigen und die Arbeit in Rechnung stellen, kündigt Kammerl an.

Eigentümer wertet Verhalten der Stadt als angedrohte Enteignung

Paul Puppe interpretiert das als angedrohte Enteignung. Er habe viel in das Gebäude investiert, zudem werde die Existenz des Gastronomen jetzt ohne Not zerstört. Sein Argument: Der geplante Abriss diene nicht direkt der Seeanbindung, sondern nur einer Zwischenlösung. Kammerl spricht von einer Kiesfläche – mit sechs kleinen Bäumen und ohne Sitzmöbel.

Im Vertrag von 2004, der dem Merkur vorliegt, wurde vereinbart, die Stadt könne die Entfernung des Gebäudes verlangen, „wenn sie zur Verwirklichung der Seeanbindung erforderlich ist“. Puppe beruft sich darauf und betont, dass keine „Baufreiheit“ bestehe. Denn die Seeanbindung stehe ja nicht direkt vor der Umsetzung. Für Kammerl war die jüngste Einigung zwischen Stadt und Bahn hingegen der Startschuss für das Großprojekt. „Es geht jetzt los“, sagt sie.

Die Stadt registrierte nach Informationen des Starnberger Merkur bereits im Jahr 2013, dass drei verschiedene Verträge zum Pachtverhältnis des Grundstücks existierten – mit teils irreführenden Angaben. Sie ließ sich deshalb von einem Anwalt beraten. Schon 2014, 2017 und 2021 sprach die Stadt nach Entscheidungen von Stadtratsgremien Kündigungen gegen Puppe aus, die bis heute aber nie vollzogen wurden. Mal wurden Beschlüsse außer Vollzug gesetzt, mal gewährte die Stadt dem Eigentümer einen Aufschub – auch weil die Seeanbindung in jenen Jahren wirklich noch in den Sternen stand. Am 25. April vergangenen Jahres jedoch beschloss der Haupt- und Finanzausschuss in nicht öffentlicher Sitzung, dass die bereits zum 30. September 2022 ausgesprochene Kündigung aufrechterhalten bleibt. Mit 13:0 Stimmen.

Bistro soll abgerissen werden: Droht ein Rechtsstreit?

Paul Puppe, der heute in Münsing lebt, sagt, er sei immer ein Verfechter der Seeanbindung gewesen. Und er sei immer noch bereit, das Feld zu räumen, wenn es wirklich konkret wird. Doch die jüngsten öffentlichen Äußerungen von Vizebürgermeisterin Kammerl haben ihn aufgeschreckt. Der 80-Jährige fühlt sich von ihr „diffamiert“. Die Aussage von Kammerl, er habe den Gastronomen erst spät über die Kündigung informiert, stimme nicht. „Er war von Anfang an eingeweiht“, behauptet Puppe.

Dramatisch ist der Fall, weil der ehemalige Buchhändler auch von den Mieteinnahmen des Bistros sein Leben im Alter bestreitet. Paul Puppe findet: „Sämtliche soziale Aspekte werden zur Seite geschoben.“ Sollte nun keine der Parteien nachgeben, könnte es zu einem Rechtsstreit kommen.

