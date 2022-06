Blau-gelbe Zeichen der Vielfalt: Neue ukrainische Gruppe in Starnberg

Von: Tobias Gmach

Mit Luftballons in den ukrainischen Landesfarben und allerhand Plakaten trafen sich die Frauen und Kinder am Mittwochabend zu einer Aktion auf dem Starnberger Kirchplatz. Unter anderem zogen sie, Volkslieder singend, einmal um die Kirche St. Maria. © Andrea Jaksch

Sie wollen Starnberg zeigen, wie kulturell vielfältig die Ukraine ist. Und sie wollen sich selbst etwas von den ständigen Gedanken an den Krieg ablenken. „Smack.UA“, eine Gruppe aus Frauen und Kindern, präsentierte sich nun auf dem Kirchplatz.

Starnberg – So grau der Himmel am Mittwochabend über dem Starnberger Kirchplatz hing, so bunt war das Bild der Menschen auf ihm. Gut 50 waren es, vor allem Frauen und Kinder in traditionellen Wyschywanka-Kleidern mit Stickmustern. In den Händen hielten sie Luftballons in blau und gelb. Sie versammelten sich rund um eine große ukrainische Nationalfahne, dann zogen sie, ihre Hymne und andere Volkslieder singend, um die Kirche St. Maria. Die Stimmung war gelöst, der Anlass umso ernster. Zu lesen war er auf mehreren Bildern und Plakaten, die die Kinder aus dem Kriegsland selbst gebastelt hatten. Auf dem größten stand: „Jedes Kind hat das Recht auf eine glückliche und friedliche Kindheit.“ In ihrer Heimatnation (und auch an vielen anderen Orten der Welt) wird dieses Recht gerade mit Füßen getreten.

Den 1. Juni hatten sich die Organisatorinnen für die Aktion ausgesucht, den internationalen Kindertag, der vor allem in der ehemaligen DDR und in osteuropäischen Ländern begangen wurde und wird. In Deutschland feiern die meisten Menschen den Weltkindertag am 20. September. Die Botschaften sind in beiden Fällen aber ganz ähnlich.

Hinter der Veranstaltung auf dem Kirchplatz steckt eine Gruppe um Inga Sandweg und Oksana Stebelska. Sandweg folgte ihren Eltern vor bald 20 Jahren auf ihrem beruflichen Weg aus Kiew nach Starnberg. Heute ist sie 36 Jahre alt, ihr Sohn geht in die zweite Klasse der Ferdinand-Maria-Grundschule. Genau wie der von Stebelska, die vor zwei Monaten aus ihrem Land geflohen war. Über die Kinder lernten sie sich kennen und scharten nach und nach Landsleute um sich. Mittlerweile hat die Gruppe sogar einen Namen: „Smack.UA“. „Smack“ heißt Geschmack auf Ukrainisch, dahinter das Kürzel der Nation. „Wir wollen die positiven Seiten und die kulturelle Vielfalt der Ukraine zeigen“, erklärte Sandweg und deutete auf die große Fahne. „Die hat eine Frau aus der Gruppe per Hand genäht.“

Handwerkliches Talent, Kochkünste und Musikalität

Neben handwerklichen Talenten und mit dem ukrainischen Essen, das die Frauen schon auf dem Starnberger Schmankerl-Markt servierten, präsentieren sie sich auch musikalisch. Beim gemeinsamen Singen stachen zwei Stimmen deutlich heraus: die von Stebelska, Mitglied einer Band, die am 18. Juni ein Konzert in München plant und noch Ausschau nach Locations in der Region hält. Und die Stimme der Opernsängerin Anastasiia Lapochkina. Sie hat nach der Flucht den Zauberkünstler Max Schneider aus Gauting kennen gelernt. Mittlerweile stehen sie gemeinsam auf der Bühne, vereinen Opernmusik und Magiershow. Lapochkina erzählte in Starnberg: „Bis 2014 habe ich auf der Krim gelebt. Nun wurde ich zum zweiten Mal vertrieben.“ Aber sie sagte auch: „Das ist mittlerweile das fünfte Land, in dem ich wohne. Deshalb ist es ein bisschen leichter für mich.“

Leichter werde die Situation für die ukrainischen Kinder, wenn sie mit anderen zusammensein können, die ihrer Sprache mächtig sind, sagte eine Mutter am Rande der Veranstaltung. „Die Frauen tun alles, um sie zum Lächeln zu bringen. Weil ihre Väter im Krieg und teilweise nicht erreichbar sind.“

Organisatorin Stebelska hielt auf dem Kirchplatz mehrere kurze Ansprachen, ihre Freundin Inga Sandweg übersetzte. Eine wesentliche Botschaft war bei all dem bunten Treiben eben das Gedenken an die Kinder in der Ukraine: Mehrere Hundert sind mittlerweile im Krieg gestorben.