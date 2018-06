Blauer Kontrolleur an der B 2

Zwischen Kreisel Maxhof und Starnberg wird demnächst eine auffällige Säule Fotos von Fahrzeugen machen. Aber keine Angst: Es geht um die Lkw-Maut, nicht um eine Geschwindigkeitsmessung.

Pöcking/Starnberg – Rund 20 Kilometer Bundesstraße im Landkreis Starnberg sind ab 1. Juli für Lkw ab 7,5 Tonnen mautpflichtig. Dafür wird eine stationäre Kontrollstelle errichtet – eine vier Meter hohe, blau-grüne Säule.

Bundesweit gilt die Pflicht ab diesem Datum auch für alle Bundesstraßen, nachdem bisher nur für einige Teilstücke Maut fällig war – etwa für die B 2 zwischen Ortsende Starnberg und dem offiziellen Beginn der A 952. Immerhin geht es um rund 37 000 Kilometer Straße, auf denen je nach Lkw, Achsenzahl, Leistung oder Umweltfreundlichkeit pro Kilometer dann zwischen 8,1 und 21,8 Cent fällig sind. Die Mautpflicht gilt außer- ebenso wie innerorts. Das heißt: Eine Fahrt durch Starnberg mit einem Lkw mit mehr als 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht schlägt mit 32,4 bis 87,2 Cent zu Buche.

Die Maut wird auch überprüft

Betroffen sind von der Ausweitung der Mautpflicht auch Unternehmen aus dem Landkreis, nicht nur Speditionen. Zahlen müssen auch Bauunternehmen, Gartenbauer und Lieferunternehmen, wenn sie so große Lkw im Fuhrpark haben. Im Landkreis ist die Zahl nach Daten des Kraftfahrtbundesamtes überschaubar: Es sind rund 350 Fahrzeuge insgesamt, wobei Feuerwehren und andere Rettungsdienste, Schausteller und Zirkusse, Omnibusse und Fahrzeuge zur Straßenunterhaltung sowie alle Fahrzeuge dieser Gewichtsklasse, die nicht dem Güterfernverkehr dienen, ausgenommen sind. Unternehmen mit mautpflichtigen Brummis hatte der Mautnetz-Betreiber Toll Collect schon vor Wochen empfohlen, ihre Bestände zu überprüfen. Maut entrichten können Fahrer und Firmen auf mehrere Arten, an Terminals, per Smartphone-App oder per Internet, vor allem aber durch fest eingebaute Geräte in den Fahrzeugen.

Die Maut wird auch überprüft – nicht nur durch die Säulen. Jene bei Pöcking an der B 2 ist die einzige im Landkreis, erklärte ein Toll-Collect-Sprecher auf Anfrage. Die vier Meter hohen Säulen werden gerne mit Blitzern verwechselt, weswegen sie blau und grün gestrichen sind. Ihr Inhalt: Kameras, die vorbeifahrende Lkw ablichten – das Kennzeichen, von vorn, von der Seite. Das System kann dann feststellen, ob für dieses Fahrzeug die Maut entrichtet wurde oder nicht. Hat ein Lkw ein fest eingebautes Mautgerät, werden die Daten übermittelt – genau so funktionieren auch die Brücken über den Autobahnen.

Standort der Säule wurde nach 30 Kriterien festgelegt

Toll Collect zufolge werden nur Lkw erfasst; ist die Maut bezahlt, werden die Daten von der Säule sofort wieder gelöscht. Nur wenn der Verdacht eines Mautschummlers besteht, werden die Daten zeitweise gespeichert, um den Säumigen zur Rechenschaft zu ziehen, teilte das Unternehmen mit. Mautzahlungen werden aber auch durch mobile Einheiten des Bundesamtes für Güterverkehr (BAG) überwacht – die werden dann auch an Bundesstraßen Kontrollstellen einrichten.

Für die Säule musste gleich noch eine Leitplanke angebracht werden. Denn: Sie steht nahe an der Bundesstraße und muss deswegen abgesichert werden, erklärt Christian Probst vom Staatlichen Bauamt Weilheim. Den Standort der Säule hat Toll Collect nach rund 30 Kriterien festgelegt, und er hat auch Vorteile für die Stadt: Lkw aus Richtung Süden nach München oder weiter nach Norden können sich einige Cent sparen, wenn sie ab nächstem Jahr statt durch Starnberg zur A 952 über die Westumfahrung zur A 96 fahren.