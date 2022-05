Blaulichtticker für die Region Starnberg: Exhibitionist am Starnberger See

Von: Andrea Gräpel, Stefan Reich, Tobias Gmach, Laura Forster, Peter Schiebel, Sandra Sedlmaier, Hanna von Prittwitz

Teilen

Blaulicht steht für die Einsätze von Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen. In diesem Ticker lesen Sie gebündelt von aktuellen Einsätzen im Landkreis Starnberg. © Patrick Seeger

Rund um die Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Starnberg einsatzbereit. Hier finden Sie die Meldungen dazu.

Hier lesen Sie alle Blaulicht-Meldungen aus der Region Starnberg.

Der Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Starnberg-Newsletter.

Montag, 23. Mai:

Berg, Exhibitionist: Ein noch unbekannter Mann hat am Freitagnachmittag unweit der Votivkapelle am Starnberger See in Berg eine Frau belästigt, in dem er sie beim Sonnenbaden beobachtete und sich dabei befriedigte. Die Betroffene, eine 53-Jährige, hatte das zuerst gar nicht bemerkt. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord war die Frau circa 200 Meter südlich der Votivkapelle, Höhe Parkweg, im Starnberger See baden gewesen und hatte sich danach in einer nahegelegenen kleinen Bucht in die Sonne gelegt. „Gegen 17 Uhr wurde sie von zwei weiteren Badegästen auf einen Mann aufmerksam gemacht, der in einiger Entfernung im Gebüsch hinter ihr onanierte“, heißt es im Bericht des Präsidiums weiter. Dieses Paar jedoch kennt die Polizei nicht, weswegen es dringend gebeten wird, sich bei der Polizei zu melden. Der Exhibitionist konnte entkommen, jedoch gibt es eine Personenbeschreibung. Demnach war der Mann circa 45 Jahre alt und von schlanker Gestalt, hatte eine helle Haut und auffällig weißes, etwas längeres Haar. Er war bekleidet mit einer blauen Hose und blauem T-Shirt – weitere Angaben liegen jedoch nicht vor. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck führt die Ermittlungen in dem Fall und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Sachverhalt und/oder dem bisher unbekannten Tatverdächtigen geben können, sich unter (0 81 41) 61 20 zu melden.

Andechs, Unfallfahrer beschimpft Beamte: Kurz nach Mitternacht ist am Sonntag ein 51-jähriger Münchner mit seinem Auto in einer scharfen Linkskurve von Herrsching kommend kurz vor Andechs rechts von der Fahrbahn abgekommen. Nachdem er ein „Kurvenschild“ überfahren hatte, kam er erst an einem Baum im Wald zum Stehen. Der Unfallfahrer gab bei der Unfallaufnahme an, dass „Glätte“, dazu geführt habe. Wie die Polizei mitteilt, dürfte aber eher ein zu hoher Alkoholspiegel im Blut ursächlich für den Fahrfehler gewesen sein. Nur widerwillig habe der Mann den Alkotest gemacht, der einen Wert von mehr als 1,5 Promille anzeigte. Nach Aufklärung über das weitere Vorgehen verlor der Betrunkene dann komplett die Selbstkontrolle, beschimpfte die Polizeibeamten wüst, versuchte zu Fuß zu flüchten. Bei der Festnahme, teilt die Polizei mit, leistete der Mann erheblichen Widerstand, so dass er sogar gefesselt zur Blutentnahme transportiert werden musste. „So kommt zum entstandenen Sachschaden von rund 6000 Euro noch ein Strafverfahren wegen mehrerer Delikte wie Gefährdung des Straßenverkehrs, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung auf den Beschuldigten zu“, so Polizeihauptkommissar Christian Schäffler von der Polizei Herrsching. Zur Sicherung und Räumung der Unfallstelle war auch die Freiwillige Feuerwehr Erling-Andechs im Einsatz.

Riederau, Gefährliches Missverständnis: Auf dem Riederauer Seeweg Süd in südlicher Richtung ist es am Sonntagabend gegen 19.20 Uhr zu einem gefährlichen Missverständis gekommen. Ein 68-jähriger Dießener wollte mit seinem Volvo wenden und fuhr deshalb an den rechten Fahrbahnrand, um einen größeren Wendekreis zu haben. Ein 55-jähriger Hurlacher, der ihm mit einer Honda folgte, dachte, der Wagen bliebe am Rand stehen und fuhr deshalb geradeaus weiter. Als der Volvo plötzlich wendete, fuhr der Hurlacher direkt in die Seite des Pkw. Der Biker sprang konnte reaktionsschnell von seinem Krad abspringen und verletzte sich nur leicht, teilt die Polizei mit. Dafür ist der Sachschaden erheblich: 10 000 Euro.

Freitag, 20. Mai

Starnberg, Rentner um 30.000 Euro betrogen: Die Serie sogenannter Schockanrufe bei vornehmlich älteren Bürgern reißt nicht ab. In dieser Woche ist ein Rentner aus Starnberg den Betrügern auf den Leim gegangen. Er händigte ihnen Bargeld und Gold im Wert von etwa 30 000 Euro aus.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Freitag mitteilte, ereignete sich die Tat bereits am Dienstag. Demnach gaukelten die Betrüger dem Rentner am Telefon vor, sein Sohn hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und sei nur durch die Zahlung einer hohen Geldsumme vor einer Inhaftierung zu bewahren. Durch eine geschickte Gesprächsführung gelang es den Kriminellen, den Mann dermaßen unter Druck zu setzen, dass er schließlich die Wertsachen aushändigte.

Die Kripo Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und wiederholt eindringlich ihre Empfehlungen. Dazu gehört: „Seien Sie misstrauisch bei derartigen Anrufen oder Nachrichten. Beenden Sie im Zweifelsfall das Gespräch schnellstmöglich, ohne persönliche Daten oder Informationen über vorhandene Wertgegenstände oder Bargeld preiszugeben. Gehen Sie nicht auf Forderungen zur Überweisung oder Übergabe von Geldbeträgen ein. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.“ Im Zweifel hilft ein Anruf bei der 110, allerdings ohne die Rückruftaste zu nutzen.

Donnerstag, 19. Mai

Gauting, Frau fährt mehrmals in Tiefgarage an: Sie fuhr nicht nur zwei Fahrzeuge und eine Betonsäule an, sondern auch über ihre eigene Einkaufstasche. Diese Missgeschicke passierten einer 82-jährigen Gautingerin am Donnerstag gegen 9.45 Uhr – in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses, die wegen Reparaturarbeiten eigentlich gesperrt war. So berichtet es Gautings Polizeichef Andreas Ruch.

Die Frau wollte mit ihrem Skoda rückwärts ausparken und touchierte dabei zunächst einen Mercedes Vito mit Anhänger an dessen linker Seite. Es handelte sich um das Fahrzeug der Garagen-Reparateure, das vor dem Tor parkte. Danach streifte die Rentnerin mit ihrer rechten hinteren Felge eine Betonsäule und stieß im Anschluss gegen den an seinem Stellplatz geparkten Audi eines 35-Jährigen. Der vordere, rechte Kotflügel wurde beschädigt. Ein Angestellter der Firma machte die Seniorin laut Ruch auf die beiden angefahrenen Fahrzeuge aufmerksam, „diese bestritt jedoch energisch, die Verursacherin gewesen zu sein“.



Mit ihrem Auto kam sie nur noch wenige Meter, eine Polizeistreife hielt sie an. Gegenüber den Beamten räumte sie lediglich ein, irgendetwas angefahren zu haben, jedoch nicht geflüchtet zu sein. Vor den Augen der Polizei fuhr sie kurz darauf über ihre noch am Boden stehende Einkaufstasche – „und machte dabei einen leicht verwirrten Eindruck“, schreibt Ruch. Die 82-Jährige sei schon mehrmals mit ähnlichen Vorfällen aufgefallen. Weiterfahren durfte sie am Donnerstag nicht mehr, den Autoschlüssel bekam ihre Betreuerin. Die Rentnerin muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten. Gesamtschaden: etwa 4000 Euro.

Ältere Meldungen lesen Sie im Vorgänger dieses Blaulicht-Tickers.