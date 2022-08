Blaulichtticker für die Region Starnberg: Polizei findet Ladendieb auf Parkbank

Blaulicht steht für die Einsätze von Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen. In diesem Ticker lesen Sie gebündelt von aktuellen Einsätzen im Landkreis Starnberg. © Patrick Seeger

Rund um die Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Starnberg einsatzbereit. Hier finden Sie die Meldungen dazu.

Hier lesen Sie alle Blaulicht-Meldungen aus der Region Starnberg.

Der Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Montag, 1. August

Gauting, Diebstahl: Dank einer Videoaufzeichnung konnte ein Ladendiebstahl in einer Gautinger Tankstelle an der Münchener Straße am Sonntagabend schnell geklärt werden. Einem Mitarbeiter war gegen 22.30 Uhr das Fehlen einer Whiskey-Flasche aufgefallen – ein zunächst unbekannter Mann hatte sie gegen 22.15 Uhr eingesteckt, ergab eine Sichtung der Videoaufnahmen aus dem Verkaufsraum. Der Täter war mit einem anderen Mann in der Tankstelle gewesen. Da es eine gute Beschreibung gab, habe eine Streife der Gautinger Polizei die beiden Männer auf einer Parkbank unweit des Rathauses ausfindig machen. Laut Polizei wurde die geöffnete Flasche entdeckt, aber in einem Rucksack auch ein elf Zentimeter langes Messer gefunden. Der Besitzer (27) hatte 1,9 Promille, weswegen das Messer sichergestellt wurde. Weder er noch sein Begleiter (32) sprachen Deutsch, weswegen es etwas dauerte, bis beide die Inspektion wieder verlassen konnten.

Krailling, Unfall: Bei einem Unfall in Krailling ist am Montag ein Fußgänger verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eine Kraillingerin (34) gegen 9.10 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg am Paula-Anders-Weg gefahren. Zeitgleich ging dort ein Kraillinger (84) spazieren. Als die Frau an ihm vorbeifahren wollte, blieb sie mit der rechten Seite des Lenkers am Fußgänger hängen – beide stürzten. Der 84-Jährige mit einem Rettungswagen mit Verdacht auf Bruch des Nasenbeins und einer Verletzung am linken Unterarm und an der linken Hand in ein Krankenhaus gebracht werden.

