Blaulichtticker für die Region Starnberg: Schwerer Motorradunfall bei Inning

Blaulicht steht für die Einsätze von Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen. In diesem Ticker lesen Sie gebündelt von aktuellen Einsätzen im Landkreis Starnberg. © Patrick Seeger

Rund um die Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Starnberg einsatzbereit. Hier finden Sie die Meldungen dazu.

Hier lesen Sie alle Blaulicht-Meldungen aus der Region Starnberg.

Der Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Montag, 17. Oktober

Inning, Unfall: Ein Motorradfahrer (30) aus München ist am Sonntag gegen 12 Uhr bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2070 bei Inning schwer verletzt worden. Nach Angaben der Herrschinger Polizei handelte es sich um einen Auffahrunfall: Der Motorradfahrer fuhr aus bislang ungeklärten Gründen auf einen verkehrsbedingt stehenden Wagen auf und stürzte. Die Feuerwehr Inning, mit 18 Mann im Einsatz, versorgte den Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und sperrte die Straße für mehr als eine Stunde. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik geflogen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzt etwa 17 000 Euro.

