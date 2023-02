Blaulichtticker für den Landkreis Starnberg: Unbekannter schlägt mit Bierglas zu

Von: Michael Stürzer

Blaulicht steht für die Einsätze von Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen.

Rund um die Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Starnberg einsatzbereit. Hier finden Sie die Meldungen dazu.

Hier lesen Sie alle Blaulicht-Meldungen aus der Region Starnberg.

Sonntag, 5. Februar

Gauting, Körperverletzung: Nach einem etwa 65-jährigen Mann sucht die Gautinger Polizei nach einer Auseinandersetzung in einem Lokal an der Bahnhofstraße in Gauting – der Mann hatte mit einem Bierglas zugeschlagen. Am Freitagabend gegen 22.50 Uhr war der Unbekannte mit einem 65-Jährigen aus Gauting in Streit geraten, berichtete die Inspektion am Sonntag. „Die zunächst verbale Auseinandersetzung gipfelte darin, dass der unbekannte Mann dem Gautinger ein Bierglas auf den Kopf schlug. Anschließend ergriff der Aggressor zu Fuß die Flucht und entkam unerkannt“, heißt es im Bericht. Glücklichen Umständen sei zu verdanken, dass das Opfer nur leichte Verletzungen davongetragen habe. Der Gautinger wurde zur Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Wer Hinweise auf den unbekannten Täter- oder den Tathergang geben kann, wird gebeten, sich der der Polizei unter (089) 8 93 13 30 zu melden.

Gauting, Sachbeschädigung: Zum wiederholten Male hat ein unbekannter Täter Dämmplatten im Eingangsbereich einer Tiefgarage an der Gautinger Schlossstraße 3 beschädigt. Als Tatzeit gibt die Polizei Freitagabend gegen 23 Uhr an. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizei Gauting an (089) 8 93 13 30.

