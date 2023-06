Blaulichtticker für den Landkreis Starnberg: Kleine Unfälle sorgen für lange Staus

Von: Michael Stürzer

Rund um die Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Starnberg einsatzbereit. Hier finden Sie die Meldungen dazu.

Hier lesen Sie alle Blaulicht-Meldungen aus der Region Starnberg.

Der Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Mittwoch, 14. Juni

Hadorf, Unfall mit Kuh: Eine Bäuerin aus Hadorf ist am Mittwochvormittag von einer ihrer Kühe umgerannt worden. Die Frau und ihr Mann brachten nach Angaben der Polizei die Kühe bei Hadorf auf eine Weide, als sich plötzlich eine Kuh umdrehte, losrannte und die Frau erfasste. Die Bäuerin erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung ins Starnberger Klinikum gebracht. Vorsichtshalber war auch ein Rettungshubschrauber alarmiert worden.

Gilching, Feueralarm: Die Feuerwehr Geisenbrunn und der Rettungsdienst rückten am Dienstagabend wegen eines Rauchmelder-Alarms an den Römerstein in Gilching aus. Vor Ort gab es keine Hinweise auf ein Feuer, weswegen die Polizei davon absah, die Wohnung aufbrechen zu lassen. Die Rettungskräfte rückten bald wieder ab.

Weßling, Unfälle auf A 96: Auf mehreren Kilometern staute sich der Verkehr am Mittwochmorgen auf der Autobahn A 96 in Fahrtrichtung München – Grund waren zwei kleinere Auffahrunfälle. Der erste ereignete sich nach Mitteilung der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck gegen 7.45 Uhr zwischen den Anschlusstellen Wörthsee und Oberpfaffenhofen. Ein 49-Jähriger aus Inning sei mit seinem Wagen auf das Fahrzeug einer 48 Jahre alten Frau aus Eching aufgefahren. Im Abstand von etwa 20 bis 30 Metern sei gleich der nächste Auffahrunfall passiert: Ein Schondorfer (23) sei mit seinem Pkw auf den einer 58-jährigen Schondorferin aufgefahren. Verletzt wurde niemand, den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 15 000 Euro an. Zwei der Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, weswegen die linke Spur blockiert war, teilte die Verkehrspolizei am Vormittag weiter mit. Der Stau dauerte einige Zeit an und reichte bis Inning und weiter zurück, die Wartezeit betrug bis zu einer Stunde. Gegen 9.40 Uhr wurde zur Vermeidung weiterer Unfälle der Tunnel Eching gesperrt, konnte aber nach kurzer Zeit wieder freigegeben werden.

Montag, 12. Juni

Weßling/Gilching, Bahnvorfall: Wegen eines möglichen Personenunfalls war die Bahnlinie von Gilching nach Weßling am Sonntagabend mehr als eine Stunde lang gesperrt. Drei Feuerwehren waren im Einsatz. „Person unter Zug“ ist ein Alarmstichwort, das die Retter nicht gerne hören. Die Feuerwehren Weßling, Oberpfaffenhofen und Gilching wurden am Sonntag gegen 23 Uhr genau deswegen alarmiert. Zum Glück gab es aber keinen Personenunfall. Wie die Feuerwehr Oberpfaffenhofen auf ihrer Internetseite meldet, fanden die Einsatzkräfte die S-Bahn in der Weichselbaumer Ortsmitte auf dem Gleis stehend vor. Eine erste Suche ergab, dass sich keine Person unter dem Zug befand. Dass der Lokführer etwas gesehen und wohl auch überfahren hatte, stimmte allerdings: Die drei Wehren teilten sich auf und suchten die Strecke in beiden Richtungen ab. Dabei fanden Feuerwehrleute aus Gilching im Gleisbereich drei tote Rehe, die offenbar von der S-Bahn erfasst worden waren. Die toten Tiere wurden der Bahn übergeben, die Wehren konnten nach rund einer Stunde wieder abrücken. Die S-Bahn-Strecke war gegen 0.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

Dießen, Trunkenheit auf dem Ammersee: Ein Familienvater (41) fuhr am Sonntagnachmittag mit dem Tretboot auf dem Ammersee im Bereich des Strandhotels, er hatte seine Töchter (10 und 12 Jahre) mit an Bord – und war betrunken. Zeugen hatten die Polizei wegen der unsicheren Fahrweise des Tretboots in einem Bojenfeld informiert. Polizeibeamte kontrollierten den Mann, dem nach Mitteilung der Inspektion Dießen eine „deutliche Alkoholisierung“ anzumerken gewesen war. Er hatte laut Test 1,84 Promille intus. Er muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten, denn auf dem Wasser gilt ebenfalls die 0,5-Promille-Regel.

Widdersberg, Unfalllfucht: Die Dorfstraße in Widdersberg schlängelt sich durch den idyllischen Ort. Zum Großteil ist ein Ausweichen nicht möglich. Nicht umsonst gilt auch deswegen eine Tempo-Beschränkung von 30 Stundenkilometer. Wie die Polizei nun mitteilt, wurde am vergangenen Freitag zwischen 11 und 15 Uhr ein Gartenzaun an der Dorfstraße beschädigt. Die Beschädigung deute darauf hin, dass der Schaden von einem Lkw verursacht worden sei, so die Polizei. Sie bittet Zeugen, sich mit der Inspektion Herrsching unter Telefon (0 81 52) 9 30 20 in Verbindung zu setzen.

Dießen, Diebstahl: Mountainbikes können sehr kostspielig sein. Ein gutes Fahrradschloss ist manchmal Gold wert. Bereits in der Nacht vom 4. auf den 5. Juni wurde aus dem Garten eines Einfamilienhauses an der Schützenstraße in Dießen ein Mountainbike entwendet, wie die Polizei jetzt mitteilt. Dabei handelt es sich um ein hochwertiges Rad der Firma Rose, Modell „Soul Fire“ in auffälligem Gelb. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter (0 88 07) 9 21 10 bei der Polizei zu melden.

