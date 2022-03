18 Tempo-Messstellen: Blitzermarathon im Landkreis

Der Blitzermarathon der Polizei dauert 24 Stunden. © dpa

Zum neunten Mal startet am morgigen Donnerstag, 24. März, um 6 Uhr ein bayernweiter, 24-stündiger Blitzermarathon.

Landkreis – „Er soll alle Verkehrsteilnehmer wachrütteln, sich unbedingt an Tempolimits zu halten“, teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit. Allein in dessen Bereich gibt es 126 Geschwindigkeitsmessstellen, 18 davon im Fünfseenland.

Blitzer bei 30 km/h

30 km/h: Feldafing (Seewiesstraße, Höhe Hausnummer 26, 28b oder vor Hausnummer 26), Gauting (Dorfstraße Unterbrunn), Gilching (Talhofstraße, Höhe Lehrerparkplatz Gymnasium oder Höhe Hausnummer 22 bis Einmündung Liesl-Karlstadt-Weg), Krailling (Margaretenstraße/Ludwig-von-Nagel-Straße), Krailling (Pentenrieder Straße), Pöcking (St.-Sebastian-Straße in Aschering, Höhe Hausnummer 12, gegenüber Hausnummer 14).

Blitzer bei 50 km/h

50 km/h: Berg (Berger Straße in Sibichhausen, Höhe Einmündung Höhenweg), Berg (Staatsstraße 2070, Münchener Straße in Kempfenhausen), Dießen (Staatsstraße 2055, Dießener Straße 100, Höhe Gymnasium), Herrsching (Rieder Straße, Höhe Seeparkplatz Süd), Inning (Seefelder Straße, Höhe Hausnummer 8), Starnberg (Staatsstraße 2070, Andechser Straße in Perchting), Starnberg (Weilheimer Straße), Wörthsee (Etterschlager Straße, Höhe Schulstraße).

Blitzer bei 60 km/h, 70 km/h, 70/100 km/h, 80 km/h:

60 km/h: Krailling (Pentenrieder Straße), 70 km/h: Krailling (Römerstraße zwischen Gauting und Gilching), 70/100 km/h: Gauting (Staatsstraße 2063 zwischen Gauting und Mühlthal), 80 km/h: Herrsching (Staatsstraße 2068, Höhe Wartaweil). mm