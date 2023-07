Blühende Köpfe, wuchernde Farben

Von: Astrid Amelungse-Kurth

Die „Black Box“: Paulo de Brito, Inge Schwarzmaier, Andrea Naegele-Rehm und Ideengeberin Maria Rosina Lamp (v.l.) vom Kunstverein. Die Ausstellung „Blühend“ ist bis 6. August zu sehen. © Andrea Jaksch

Mitglieder des Kunstvereins Starnberg, der früher Kunstverein Die Roseninsel hieß, stellen derzeit in Galerie Paulo de Brito aus. Titel: „Blühend“.

Starnberg – 40 Jahre gibt es nun den Kunstverein Die Roseninsel, der künftig unter dem neuen Namen Kunstverein Starnberg e.V. firmiert. „Das hat damit zu tun, dass die Stadt Starnberg den Verein unterstützt“, erklärt Maria Rosina Lamp die Umbenennung und fügt hinzu, dass sich in dem neuen Namen spiegeln sollte, in welchem Ort der Verein ansässig ist. Besonders freut sich die Vereinsvorsitzende aber auch darüber, dass sich diese Sommerausstellung mit dem Titel „Blühend“ im Rahmen des Münchner Flower-Power-Festivals in einer Starnberger Galerie an der Bahnhofstraße präsentieren kann, die der Künstler Paulo de Brito zur Verfügung gestellt hat. Und sie verspricht, dass die traditionelle Jahresausstellung im Herbst wieder in der Schlossberghalle stattfinden wird. Dann werden sich die Ausstellenden auch wieder mit mehr als nur einer Arbeit beteiligen können. Diesmal können sich wegen der eingeschränkten Möglichkeiten von den 121 Mitgliedern nur die Hälfte der Künstler vorstellen.

Die Vielfalt und die Vielseitigkeit ist dennoch bestechend und den unterschiedlichsten Techniken geschuldet. So überzeugt Alexander Kowarzyk mit einem Porträt von Lev Kopelew, einer Bleistiftzeichnung. Er verpasst dem Schriftsteller keck eine Blume auf dem Haupt, um dem Thema gerecht zu werden. Bewundernswert sind die fein ziselierten weißen Papierblüten von Andrea Naegele-Rehm, die sie zu einem zarten Blütenbild im kleinen Format arrangiert. Mit einer gewissen Ironie widmet sie sich auch dem Thema Rosenkranz, der keine Gebetskette mehr ist, sondern im Wortsinn ein Kranz kreisförmig angeordneter Rosenblüten. Ulrike Hubert ist neu beim Kunstverein und stellt sich selbstbewusst im Großformat mit einer „Big Rose“ vor, eine rote Rose auf rosé farbenen Grund, die es gleich auf die Einladungskarte geschafft hat. Neu sind auch Susanne Kotrus mit einer Transferlithografie auf Acrylglas, Eva Müller, die in Acryl und Öl arbeitet und Xaver Victor Schneider, der sich mit einer Ölkreide-Arbeit vorstellt.

Im Mittelpunkt steht die beeindruckende mit Schwarzlichtlampen ausgeleuchtete „Black Box“ (Idee: Maria Rosina Lamp), gestaltet von Paulo de Brito, Helmi Iwan, Andrea Naegele-Rehm, Inge Schwarzmaier und Laszlo Racz. In dem schwarzen Raum wachsen aus dem Boden und hängen von der Decke herab leuchtend weiße Blumen und Gipsskulpturen. „Unsere Hoffnung sind die Kinder“ findet auch Sandelan Walter Wirth, der „Blühende Kinderphantasien“ in Öl auf Nessel malt und mit flatternden Schmetterlingen und Pusteblumen die naive Sicht auf die Welt feiert, während Christine Kolbinger das Thema „Blühend“ mit abstrakter Malerei löst und Farben in bewegten Gesten wuchern lässt.

Ausstellung auch digital besuchbar

Else Streifer-Schröck bringt weiße Mandelblüten mit duftig transparenter Malerei im Großformat auf die Leinwand. Ute Kirchhoff präsentiert sich mit Digitalfotografie und löst mit ihrer Serie eine Rosenblüte in mehreren Ausschnitten wie herangezoomt bis hin zum abstrakten Bild auf. Natürlich gibt es noch viel mehr zu entdecken. Wer sich in die Blütenräume und Blütenträume hineinbegibt, verlässt die Ausstellung mit vielen Blumen im Kopf. Bei Matthias Schilling sind sie in dessen Porträts sogar aus und auf dem Kopf gewachsen.

Wer will, kann sich die Ausstellung auch in einer 3-D-Präsentation im Internet anschauen. Gestaltet wurde sie von Vivien Rathjen (www.kunstverein-starnberg.de) Die Ausstellung ist bis 6. August jeden Samstag und Sonntag von 13 bis 19 Uhr in der Galerie von Paulo de Brito (Bahnhofstraße 1 bis 3) in Starnberg zu sehen. Ein Künstlergespräch mit allen beteiligten Künstlerinnen und Künstlern findet am Samstag, 29. Juli, ab 16 Uhr statt.