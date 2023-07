Ausstellung im Schlossgarten: Blumen wie Marilyn Monroe

Wolfgang Strassl zeigt Bilder in Starnberg

Der Schwabinger Fotograf Wolfgang Strassl stellt derzeit im Starnberger Schlossgarten besondere Fotografien aus: Er Blumen wie Stars ins Szene gesetzt.

Starnberg – Wer eine Blüte genau betrachtet, kann unter Umständen die Wesenszüge einer Persönlichkeit darin erkennen. Das zumindest meint der Schwabinger Fotograf Wolfgang Strassl. Seine Foto-Ausstellung „Power Flower – Blumen mit Charakter“ ist derzeit im Schlossgarten in Starnberg zu sehen und gehört zum Programm des Starnberger Kultursommers.

Insgesamt 18 Fotografien, auf Alu-Dibond-Platten aufgezogen, die meisten davon im quadratischen Format von einem Meter mal einem Meter, findet der Betrachter über die Fläche von drei Mauern gehängt. Wie Diven hat Strassl die Hortensie, die Lilie oder den Mohn schwarz-weiß in Szene gesetzt. Die Bilder bilden einen interessanten Kontrast zu dem derzeit üppig bunt blühenden Garten an der Schlossbergstraße.

Wolfgang Strassl hat bereits diverse Fotobücher veröffentlicht und wurde im Jahr 2018 dafür sogar mit dem Deutschen Fotobuchpreis in Bronze ausgezeichnet. Die Porträtfotografie gehört zu seinen Spezialitäten. Strassl, der sich gleichermaßen in München, Tel Aviv und London zu Hause fühlt, schätzt ganz offensichtlich die intensive Auseinandersetzung mit allem, was im Alltag oft unbeachtet bleibt oder flüchtig ist. Die Idee zur Serie sei durch die hübschen Blumenarrangements seiner Frau geboren, sagt Strassl, in den Coronajahren 2020/2021, in denen das häusliche Umfeld zwangsläufig in den Fokus gerückt war.

Während bei seinen Porträts aus der Londoner Untergrundbahn beispielsweise die Farbe eine entscheidende Rolle spielt, verzichtet er bei seinen aktuellen Fotografien völlig darauf. Er habe sich an den Schwarz-weiß-Charakterporträts der Filmdiven orientiert, erklärt Strassl, dramatisch beleuchtet und mit schwarzem Hintergrund. Er verweist auf die Fotografien von zwei Mohnblüten, die wenige Meter hinter dem Eingang zum Schlossgarten rechts hängen.

Einzigartiges Kunstwerk der Natur

Im Vergleich wird sichtbar, was Strassl mit der Kamera herauszustellen sucht: Zwei Objekte der gleichen Art sind im Detail doch sehr verschieden. „Diese hier ist extravagant wie ein Starlet, zum Beispiel wie Marilyn Monroe“, sagt der Fotokünstler und zeigt auf das linke der beiden Bilder. „Die andere Blüte rechts daneben wirkt eher scheu, ist noch nicht so weit.“ Der Verzicht auf Farbe ermöglicht die Konzentration auf Form, Struktur, Strahlkraft und Blattschichten im Bild. Zum Teil von hinten oder mit Spots von der Seite beleuchtet, macht Wolfgang Strassl jede Blüte als einzigartiges Kunstwerk der Natur erkennbar; zart, fein und delikat das eine, mit Kante das andere.

Wolfgang Strassl ist Jahrgang 1956, er ist gebürtiger Schwabinger. Schon in der Schulzeit habe er mit der Fotografie begonnen, sagt er, und sich danach stetig weitergebildet. Nach seinem Studium der Volkswirtschaftslehre in München und England war er bei einem Versicherungskonzern tätig. Sein Berufsleben konnte Strassl noch vor dem 60. Lebensjahr beenden und konzentriert sich seitdem auf seine Berufung, die Fotografie.

„Power Flower – Blumen mit Charakter“ ist noch bis 18. August täglich von 7 bis 21 Uhr im Starnberger Schlosspark zu sehen. Der Eintritt ist frei. Mehr Info über den Künstler gibt es auf der Seite www.wolfgangstrassl.de.

Von Alexandra Joepen-Schuster