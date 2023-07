Blutiger Streit auf Seepromenade - Polizei hofft auf Zeugen

Von: Peter Schiebel

Teilen

Unweit des Seespitz auf der Seepromenade in Starnberg sind am späten Donnerstagabend zwei Menschen bei einer Auseinandersetzung erheblich verletzt worden. © Peter Schiebel

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung auf der Seepromenade in Starnberg sind am späten Donnerstagabend zwei Menschen erheblich verletzt worden.

Starnberg – Bei einer tätlichen Auseinandersetzung auf der Seepromenade in Starnberg sind am späten Donnerstagabend zwei Menschen im Alter von 17 und 22 Jahren erheblich verletzt worden. Zwei 23 und 25 Jahre alte Tatverdächtige befinden sich seitdem in Polizeigewahrsam. Die Mordkommission der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen. Das teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Freitag mit.

Zwei Verdächtige in Polizeigewahrsam

„Nach bisherigen Erkenntnissen“, so Polizeisprecher Andreas Aichele, kam es gegen 23.40 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei im Landkreis Starnberg lebenden Afghanen und einer Gruppe von vier Syrern, die ihren Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen haben. Der Streit spielte sich am Seespitz unweit des Strandcafés ab. „Im weiteren Verlauf wurden die Afghanen durch Schnitte erheblich verletzt.“ Dennoch gelang es einem der Opfer, die Polizei zu verständigen.

Streifenbesatzungen der PI Starnberg und umliegender Dienststellen fuhren sofort zum Tatort. „Es war alles da, was verfügbar war“, schilderte Aichele gegenüber dem Starnberger Merkur. Während der Rettungsdienst die beiden Verletzten in Krankenhäuser brachte, trafen die Beamten auch noch die vierköpfige Gruppe von Syrern in Tatortnähe an. Zwei von ihnen konnten noch vor Ort als Tatverdächtige identifiziert und festgenommen werden.

Polizei sucht auch im See nach Tatwaffe

Ob die Staatsanwaltschaft Antrag auf Untersuchungshaft stellt, war am Freitag noch unklar – ebenso wie die Motivlage, der genaue Hergang der Auseinandersetzung und von daher auch der mögliche Straftatbestand, zu dem sich Aichele nicht näher äußern wollte. „Die polizeilichen Untersuchungen zu dem Vorfall dauern an“, sagte er und sprach von vielen Puzzleteilen, die zusammengesetzt werden müssten. Dazu dürften die Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchungen genauso gehören wie Einlassungen der Beteiligten und gesicherte Spuren. Auch die Tatwaffe spielt eine wichtige Rolle, sie war jedoch bis Freitagnachmittag noch nicht gefunden.

Zahlreiche Polizeibeamte suchten mit Unterstützung der Wasserschutzpolizei im Lauf des Tages rund um den Tatort nach der Waffe – „am Ufer und im See“, sagte der Polizeisprecher. Ein Ergebnis konnten sie zunächst nicht vorweisen. Die Kripo setzt nun auch auf Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Sie werden gebeten, sich unter Telefon (0 81 41) 61 20 zu melden.