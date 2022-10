Bohrung für Glasfaser

Bautechnisches Verfahren in Starnberg

Von Peter Schiebel

Ein besonderes Verfahren hat die Deutsche Glasfaser an Kreuzung Gautinger Straße/Petersbrunner Straße in Starnberg angewandt.

Starnberg – Es brummt und wummert und vibriert: An der Kreuzung Gautinger Straße/Petersbrunner Straße/Leutstettener Straße haben die Deutsche Glasfaser und Vodafone zum Ende der Woche hin den Ausbau des Glasfasernetzes mit einem besonderen Verfahren fortgesetzt. Mittels einer Spülbohrung wurden unter der Kreuzung hindurch auf einer Länge von rund 95 Metern insgesamt vier Leerrohre verlegt – in etwa vom „Creativ Center“ bis zum Edeka-Parkplatz.

Sie liegen rund fünf bis sechs Meter unter der Erde. Das Verfahren sei auch deswegen angewandt worden, um die erst vor rund anderthalb Jahren sanierte und ausgebaute Petersbrunner Straße nicht wieder aufreißen zu müssen, erklärte Deutsche-Glasfaser-Sprecherin Diana Stiebe auf Anfrage des Starnberger Merkur.

Insgesamt verlegen die Arbeiter in diesen Wochen in der Petersbrunner Straße 600 Meter Glasfaserleitungen, in der Moosstraße 310 Meter, in der Gautinger Straße 710 Meter, in der Leutstettener Straße 150 Meter, in der Uhdestraße 200 Meter, in der Perchastraße 75 Meter und in der Josef-Jägerhuber-Straße 35 Meter. Die Arbeiten sollen innerhalb der nächsten vier Wochen abgeschlossen sein. Dabei kommt von der Kreuzung Gautinger Straße/Petersbrunner Straße/Leutstettener Straße bis zur Schwaige erneut das Spülbohr-Verfahren zum Einsatz.

Nach Angaben Stiebes sind bislang drei Anschlüsse in Gebäude verlegt worden. Nach Abschluss des gemeinschaftlichen Projekts der beiden Anbieter übernehme Vodafone den Betrieb des Netzes und die Vermarktung der Anschlüsse, sagte Unternehmenssprecher Thorsten Georg Höpken.