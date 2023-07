U-Boot-Besatzung von der Ostsee eine Woche zu Besuch in Starnberg

Von: Tobias Gmach

Die U-Boot-Besatzung Delta des Militärstützpunkts Eckernförde um Fregattenkapitän Nils Kirschall (mit Sonnenbrille) begrüßten Bürgermeister Patrick Janik (mit Amtskette), Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung und einige Stadträte am Dienstag offiziell in Starnberg. © Andrea Jaksch

Ein U-Boot-Kapitän wird dieser Tage in Starnberg mit einem Dampferkapitän verwechselt. Dahinter steckt der Besuch einer Besatzung aus Eckernförde an der Ostsee. Und dahinter wiederum eine Patenschaft der Stadt Starnberg.

Starnberg – „Wann fährt der nächste Dampfer?“ Diese Frage bekommt Nils Kirschall des Öfteren zu hören, wenn er in seiner Uniform an der Seepromenade entlangspaziert. Was der Laie nicht so leicht erkennt: Kirschall steuert kein Ausflugsschiff auf dem Starnberger See – sondern ein U-Boot. Der Fregattenkapitän vom Marinestützpunkt Eckernförde ist diese Woche mit sieben weiteren Mitgliedern der Besatzung Delta zu Besuch.

Zehn Autostunden und fast 1000 Kilometer trennen Starnberg und die Hafenstadt an der Ostsee. Doch eine Patenschaft der oberbayerischen Kreisstadt mit der U-Boot-Besatzung im hohen Norden wirkt seit nun fast 60 Jahren verbindend. Am Dienstagmorgen kamen Kirschall und seine Männer mit Bürgermeister Patrick Janik, Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung und einigen Stadträten im Museum Starnberger See zusammen – und man merkte: Über die Jahre sind Freundschaften entstanden.

Vor einem Jahr war eine Starnberger Delegation in Eckernförde, bekam unter anderem eine Führung und ein Frühstück auf dem U-Boot. Nun haben die Starnberger ein Wohlfühlprogramm für die Gäste zusammengestellt: Grillen mit Wasserwacht und Feuerwehr, eine „Schmankerltour“ über den Münchner Viktualienmarkt und ja, auch eine Dampferfahrt. Hinter dem gemütlichen Beisammensein steckt aber ein großes Anliegen: das gemeinsame Eintreten für eine bessere Verankerung der Streitkräfte in der Bevölkerung. Das betonten sowohl Kirschall als auch Janik. „Wir haben Nachholbedarf in der Anbindung an die Gesellschaft – und das liegt nicht an den Uniformträgern“, so der Bürgermeister.

Fregattenkapitän klagt über Personalmangel und wirbt in Starnberg

Der Fregattenkapitän brachte eine vom U-Boot-Geschwader zusammengestellte Bundeswehr-Infobroschüre mit und bat die Starnberger: „Werbt für uns. Uns fehlt das Personal, wir brauchen Unterstützung.“ Außerdem überreichte Kirschall Janik noch ein Foto vom U-Boot auf Mission. Die Delta-Besatzung war zuletzt sowohl an der EU-Mission Irini beteiligt, die das Waffenembargo der Vereinten Nationen gegen Libyen durchsetzen soll, als auch an der Nato-Operation Sea Guardian zur Sicherheit im Mittelmeer und zur Stärkung der Südflanke der Allianz.

Während die Schleswig-Holsteiner heuer wieder einen Stand auf dem Starnberger Christkindlmarkt aufbauen werden, reist eine Starnberger Gruppe nächstes Jahr im Sommer an die Ostsee – um dort gemeinsam das 60. Jubiläum der Patenschaft zu feiern. Ein genaues Datum und Programm gibt es noch nicht.

