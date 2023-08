Borkenkäfer: Forstamt und Waldbesitzer mahnen zur Eile

Von: Tobias Gmach

Die Spuren sind nicht zu übersehen: Martin Fink, Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung im Landkreis, hat dieser Tage mehrere Fichten aus seinem Wald bei Geisenbrunn beseitigt – bevor die unter der Rinde brütenden Borkenkäfer ausfliegen und benachbarte Bäume befallen können. © Andrea Jaksch

Der Borkenkäfer richtete heuer bisher vergleichsweise wenig Schaden im Landkreis an. Doch die Hitze zuletzt hat Forstamt und Waldbesitzer alarmiert. Ihr Motto: Schnell handeln und befallene Bäume rausziehen, um eine Massenausbreitung zu verhindern.

Landkreis – Die vielen heißen Tage zuletzt haben Martin Fink in den Wald getrieben. Nicht weil er dort Schutz vor der Sonne suchte, sondern weil er sein eigenes Holz bei Geisenbrunn schützen muss – vor dem Borkenkäfer. „Es sind auffällig viele Brutnester entstanden. Der Käferdruck ist erheblich“, sagt Fink, Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung Starnberg. Zwei bis drei Stunden hat er dieser Tage nach den Spuren von Buchdrucker und Kupferstecher Ausschau gehalten. „Die beiden Arten sind gerade sehr aktiv.“ An einem Tag hat Fink zuletzt 20 Festmeter Holz abgesägt, also etwa 15 Bäume. Die befallenen Exemplare müssen mindestens 500 Meter außerhalb des Waldes gelagert werden, um eine Ausbreitung der Borkenkäfer zu verhindern.

Zur Eile mahnt das auch für den Kreis zuständige Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Weilheim in einer aktuellen Pressemitteilung: Unter den Rinden entwickle sich derzeit die zweite Borkenkäfergeneration, sie stehe „unmittelbar vor dem Ausfliegen“. Es sei „jetzt entscheidend, die Fichtenbestände intensiv auf Borkenkäferbefall zu kontrollieren und befallenes Holz rasch aufzuarbeiten“, sagt Forst-Abteilungsleiter Dr. Kilian Stimm.

Frischen Borkenkäferbefall erkennt man am braunen, kaffeepulverähnlichen Bohrmehl auf den Rindenschuppen oder am Boden in unmittelbarer Umgebung befalle-ner Bäume. Jetzt im Spätsommer deuten auch rot-braun verfärbte Kronen und abgeplatzte Rindenstücke auf den Schädling hin. Martin Fink kennt noch ein Anzeichen: „Wenn der Buntspecht am Baum klopft, aber nicht so laut wie in der Balz.“ Und er betont, wie wichtig die genaue Kontrolle ist: „Wenn man einen befallenen Baum nicht sieht, werden daraus schnell 15.“

Borkenkäfer: Gefahr der „exponentiellen Ausbreitung“

Von der Gefahr der „exponentiellen Ausbreitung“ spricht auch Kilian Ertl, der derzeit in Vertretung das AELF-Forstrevier Starnberg leitet. Ein „Käfermagnet“, also ideale Brutstätten, seien vom Sturm abgebrochene oder umgeworfene Bäume. Diese sollten Waldbesitzer nun auch, am besten innerhalb der kommenden zwei Wochen, entfernen.

Durchs Holz ziehen und im Detail nach Bohrmehl und verfärbten Kronen fahnden: Für Ertl ist klar, dass das im Landkreis für einige Waldbesitzer schwer umzusetzen ist. Weil die meisten ihre Wälder nur im Nebenerwerb bewirtschaften oder weiter weg, etwa in Städten, wohnen. Und Fink verweist auf rund 2500 Kleinstwaldbesitzer, die ihre Flächen kaum bewirtschaften und betreuen würden. Dort haben die Käfer freien Flug.

Finks befallene Bäume bleiben nun wohl wie viele andere erst mal auf Haufen außerhalb der Wälder liegen. „Die Sägewerke nehmen nichts mehr an“, sagt er. Sie bringen das Holz nämlich selbst schwer weiter, weil die Baubranche wegen hoher Zinsen und der Inflation in der Krise steckt.

Weitere Infos

Das AELF bietet online auf der Seite www.lwf.bayern.de ein Borkenkäferinfoportal und Kontakte für Waldbesitzer, die Unterstützung bei der Bekämpfung brauchen.