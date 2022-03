Brand im Feuerwehrhaus – Rollstuhlfahrer verletzt

Von: Peter Schiebel

Qualm dringt aus der Wohnung im zweiten Obergeschoss über der Fahrzeughalle der Starnberger Feuerwehr. © Feuerwehr Starnberg

Bei einem Brand im Starnberger Feuerwehrhaus ist am Sonntagnachmittag ein 70 Jahre alter Rollstuhlfahrer verletzt worden. Das Feuer war in einer Wohnung über der Fahrzeughalle ausgebrochen.

Starnberg – Es müssen dramatische Szenen gewesen sein, die sich am Sonntagnachmittag ausgerechnet im Feuerwehrhaus in Starnberg abgespielt haben. Über der Fahrzeughalle befinden sich mehrere städtische Mietwohnungen. Und in einer davon, gelegen im zweiten Obergeschoss, kam es zu einem „satten Zimmerbrand“, wie es Kommandant Markus Grasl gegenüber dem Starnberger Merkur sagte. Dabei erlitt ein 70 Jahre alter Rollstuhlfahrer mittelschwere bis schwere Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Helikopter hatte auf dem Fußballplatz in Percha gelandet, der Rettungsdienst den Verletzten von der Ferdinand-Maria-Straße dorthin gebracht.

Womöglich haben zwei Beamte der nahe gelegenen Polizeidienststelle dem 70-Jährigen das Leben gerettet. Der Beamte (29) und seine Kollegin (24) reagierten schnell und trugen den Mann aus der Wohnung ins Freie. Sie selbst erlitten dabei leichte Rauchvergiftungen und kamen zur Sicherheit ebenfalls in die Klinik. Mehrere andere Bewohner konnten sich nach Angaben Grasls selbstständig aus dem Haus ins Freie begeben. Von weiteren Verletzungen war der Polizei am Sonntagabend nichts bekannt. Insgesamt sind in den städtischen Wohnungen neun Personen gemeldet.

Der Feueralarm war um 15.19 Uhr ausgebrochen. Mit Unterstützung der Kameraden aus Söcking und unter Einsatz der Drehleiter konnten die Einsatzkräfte den Brand zwar relativ schnell löschen, sodass der Einsatz nach etwa anderthalb Stunden beendet war. Dennoch sei die Wohnung zunächst unbewohnbar, erklärte Grasl. Über die Brandursache konnte er am Sonntag genauso wenig sagen wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord. Die Brandfahnder der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck würden am heutigen Montag die Ermittlungen aufnehmen, sagte sie auf Anfrage. Auch zur Schadenshöhe gab es am Sonntag noch keine Angaben.