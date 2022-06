Schneiden, schlitzen, drucken, falten

Von: Peter Schiebel

Auch das ist aus Wellpappe möglich: Gefaltete Pappbäume umrahmen (v.l.) Vizelandrat Matthias Vilsmayer, den Inhaber der Palm-Gruppe, Dr. Wolfgang Palm, seine designierte Nachfolgerin Marina Palm, den Geschäftsführer von Brenner Verpackungen, Johann Klein, und Starnbergs Vizebürgermeisterin Angelika Kammerl. © Andrea Jaksch

Die zur Palm-Gruppe gehörende Firma Brenner Verpackungen hat mehr als elf Millionen Euro in den Standort Schorn investiert. Am Donnerstag wurde die neue Produktionshalle samt einer hochmodernen und 75 Meter langen Maschine Kunden, Partnern, Politikern und der Öffentlichkeit vorgestellt.

Schorn – Verpackungen sind so viel mehr als Pappkartons. Da gibt es Membranpolsterverpackungen, um zum Beispiel Arzneimittel zu transportieren. Es gibt Holzkisten, in denen Kompressoren oder andere Maschinen verschifft werden können. Es gibt Schrägkartons, Kisten mit Klimaschutz, Verpackungen, die vor Korrosion schützen und, und, und. All das wird seit elf Jahren in Schorn hergestellt. Im Jahr 2011 ist die Firma Brenner Verpackungen von Hohenschäftlarn auf das ehemalige Gelände des Milchhofs gezogen. Nun hat die Muttergesellschaft, die in Aalen ansässige Palm-Gruppe, mehr als elf Millionen Euro in den Standort investiert, an dem 120 Mitarbeiter beschäftigt sind.

Dafür sind seit 2019 eine neue Logistikhalle und eine neue Produktionshalle entstanden. Herzstück ist der sogenannte Inliner, eine 75 Meter lange Maschine, bei der – sehr vereinfacht gesagt – auf der einen Seite die Bögen aus Wellpappe eingelegt werden und auf der anderen Seite fertige Kisten herauskommen. Schneiden, schlitzen, drucken und falten (schließen, wie die Fachleute sagen) in einer Maschine – damit will Brenner die Effizienz steigern und neue Lösungen für seine Kunden anbieten.

Großes Lob für die Stadt

Vizebürgermeisterin Angelika Kammerl geriet beim Kunden- und Partnertag inklusive Vorstellung der neuen Maschine regelrecht ins Schwärmen. „Sie gehören zu den leistungsstarken Unternehmen in Starnberg“, sagte sie zu Verantwortlichen und Mitarbeitern von Brenner. Der Betrieb zähle für sie „zu den wichtigsten Unternehmen Starnbergs“, sei ein souveräner Partner und setze auf Nachhaltigkeit und ökologische Werte. „Das begrüßen wir als Stadt ausdrücklich.“

Auch vom Landkreis gab es lobende Worte. Vizelandrat Matthias Vilsmayer sprach von einer „echten Erfolgsgeschichte“ und dankte dem Starnberger Stadtrat und der Stadtverwaltung für den reibungslosen Ablauf, der die Erweiterung möglich gemacht habe.

Brenner-Geschäftsführer Johann Klein nannte die Erweiterung einen „Quantensprung“ für das Unternehmen. „Wir werden damit in Zukunft auf noch stabileren Beinen stehen“, sagte er. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete Brenner Verpackungen rund 32 Millionen Euro Umsatz und verarbeitete circa 4,5 Millionen Quadratmeter Wellpappe. Nebeneinander gelegt wäre das eine Fläche, die mehr als 50-mal so groß ist wie das gesamte Betriebsgelände. Mit der neuen Maschine sind bei voller Auslastung im Zweischichtbetrieb zwölf Millionen Quadratmeter möglich.

Unternehmen wird heuer 120 Jahre alt

Brenner Verpackungen blickt heuer auf eine 120-jährige Firmengeschichte zurück. 1902 in München gegründet, zog das Unternehmen 1972 nach Hohenschäftlarn, ehe später der Umzug nach Schorn folgte. Im Jahr 2001 übernahm die Palm-Gruppe das Unternehmen. Sie betreibt unter anderem fünf Papierfabriken und 28 Wellpappenwerke, beschäftigt europaweit 4000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz von 1,7 Milliarden Euro. „Wir fühlen uns in Starnberg außerordentlich wohl“, sagte Inhaber Dr. Wolfgang Palm.

Die Gespräche zwischen Unternehmen und Stadt seien von Anfang an „von sehr großer Unterstützung geprägt“ gewesen. Auch als es um die Erweiterung gegangen und diese etwas größer als ursprünglich vorgesehen ausgefallen sei, habe es mit dem Rathaus „fachlich hochwertige Gespräche“ gegeben. Das sei nicht überall so, sagte Palm, der zugleich ein dickes Lob für die Mitarbeiter und die Führung in Schorn verteilte. „Brenner ist für uns ein Glücksfall gewesen“, sagte er.

86 000 Quadratmeter ist das Betriebsgelände in Nachbarschaft zum Briefverteilzentrum der Post groß, 24 000 Quadratmeter davon sind bebaut. Neuer Nachbar von Brenner dürfte in absehbarer Zukunft das Starnberger Brauhaus werden. Es plant bekanntlich einen zweiten Produktionsstandort in Schorn. Das Thema stand gestern Abend auf der Tagesordnung der Sitzung des Starnberger Bauausschusses.