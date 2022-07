„Brennholz ist das neue Klopapier“: Holzbauern mit Anfragen überhäuft

Von: Laura Forster

Zwischen 50- und 75-mal täglich klingelt das Handy von Richard Kaiser aus Frieding. Die Nachfrage nach Brennholz ist extrem hoch. Noch kann Kaiser seine Kunden beliefern. © andrea jaksch

Die Angst vor einem Einbruch der Gasversorgung scheint groß, denn die Holzbauern im Landkreis werden von Anfragen überhäuft. Trotz gestiegener Preise ist bereits jetzt ein Teil der Brennholzlager halb leer. Wie lange die Bauern noch liefern können, ist ungewiss.

Landkreis – „Wir sind momentan ausverkauft. Wir sind bemüht, die Lager wieder zu füllen. Telefonische Bestellungen werden aktuell nicht entgegengenommen.“ Wer im Internet die Webseite der Brenn- und Holzbaufällung von Anton Dosch aus Gilching aufruft, stößt auf diese Nachricht in roter Schrift. Der Großteil der Produkte wie „Der Wenigheizer“, „Hartholzmix“ oder „Der Klassiker“, die der Landwirt auf seiner Homepage anbietet, ist derzeit nicht verfügbar. Dosch und seine beiden Söhne Maxi und Michi, mit denen er den Betrieb führt, werden seit Wochen von der Nachfrage nach Brennholz überrannt. „Wir mussten unsere Internetseite aktualisieren und den Anrufbeantworter ausschalten. Ständig klingelt das Telefon. So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagt Anton Dosch. Trotzdem kommen mehrmals täglich Kunden auf den Hof und wollen Holz kaufen, denn die Sorge vor einer Gasknappheit ist seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs bei vielen ständig präsent. „Brennholz ist das neue Klopapier“, sagt Dosch. „Während der Pandemie haben die Leute Toilettenpapier gehortet, nun wollen sie Holz bei sich im Keller lagern – am liebsten sofort.“

Dabei hat die Hauptsaison noch nicht einmal angefangen. Die größte Nachfrage kommt meist nach den Sommerferien. „Dann haben wir noch genug Zeit, um bis Herbst das bestellte Holz auszuliefern. Heuer sieht das anders aus.“ Noch sei der Betrieb aus Gilching zwar einigermaßen gut aufgestellt, auch, weil Dosch das Holz selbst trocknen kann und deshalb innerhalb weniger Wochen wieder neue Ware hat. „Ich brauche aber noch Holz für meine Stammkunden, die seit Jahren bei uns kaufen. Wenn die im Herbst ihre Lieferung bestellen, kann ich ja nicht mit leeren Händen dastehen.“

„Hauptsache, sie haben etwas zum Verheizen.“

Das Holz kauft Dosch den umliegenden Forstämtern ab. Ein kleiner Teil kommt aus seinem eigenen Wald in Gilching. Fichte, Buche und Esche bietet der Landwirt an. „Früher haben alle auf Buchenholz gepocht, weil das länger brennt. Heute ist das den Leuten egal. Hauptsache, sie haben etwas zum Verheizen.“ Anton Dosch schätzt, dass er dieses Jahr gut das Zwanzigfache an Holz im Vergleich zum Vorjahr verkaufen könnte.

Richard Kaiser aus Frieding geht es ähnlich. Zwischen 50- und 75-mal täglich klingelt derzeit sein Handy. Dazu kommen noch die Anrufe auf dem Festnetz. „So extrem war es noch nie. Die Leute fürchten, dass ihnen das Gas abgedreht wird. Manche wollen dieses Jahr nur mit ihrem Holzofen heizen.“ Das merkt er auch bei den Bestellungen. Statt zwei bis drei Ster kaufen seine Kunden heuer mehr als doppelt so viel – trotz Preissteigerung. Für ein Ster Buche verlangt Kaiser 130 Euro, das Fichtenholz ist mit 80 Euro deutlich günstiger. „Ich habe die Preise um 30 Euro angehoben. Es ist einfach alles teurer geworden, das Holz selbst, die Dieselpreise für den Transport und auch das Werkzeug“, so Kaiser.

Martin Fink von der Waldbesitzervereinigung Starnberg und sein Sohn Martin Fink jun. aus Gilching führen seit einigen Tagen eine Holz-Bestellliste. „Wir versuchen jeden zu beliefern, können aber nichts versprechen“, sagt Fink. Die Sorge vor einem Gasmangel sei so groß, dass selbst Bürger ohne eigenen Ofen Brennholz kaufen wollen. „Vielleicht wollen die damit im Winter ein Lagerfeuer machen, um sich warm zu halten.“ Da auch Fink das Holz mithilfe einer Hackschnitzelheizung zuhause auf seinem Hof trocknen kann, versucht er nun der Nachfrage gerecht zu werden. „Das ist keine einfache Situation“, sagt er.