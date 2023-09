Lesen Sie auch:

Personalmangel und zu geringe Auslastung: Defizite in BRK-Heimen unter der Lupe

Von: Tobias Gmach

Damals noch frohen Mutes waren Marcus Wicke (BRK-Bereichsleiter Senioren und Pflege), Angelika Ziegler (Hausdame Betreutes Wohnen und Kreisgeschäftsführer Jan Lang (v.l.) bei der Vorstellung des BRK-Mehrgenerationencampus in Gauting im Dezember 2020. Zwei Jahre und neun Monate später ist der Komplex wegen Personalmangels noch immer nur zur Hälfte belegt. © Andrea Jaksch

Aus der Personalnot folgt eine zu geringe Auslastung: Die drei Pflegeheime des BRK-Kreisverbands lassen sich kaum mehr finanzieren. Der Bezirksgeschäftsführer schaut sich deshalb die Kostenstruktur der Häuser im Detail an. Bis Ende des Monats will er seine Analyse abgeschlossen haben.

Landkreis – Gilching, Gauting, Garatshausen: An diesen Orten zeigen sich die Probleme in der Altenpflege gerade besonders deutlich. Dort betreibt der Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Pflegeheime, die sich offensichtlich nur noch sehr schwer finanzieren lassen. Die Lage ist derart akut, dass der BRK-Bezirksgeschäftsführer Dr. Martin Rieger seit einigen Wochen involviert ist, um nach Lösungen zu suchen. Er bestätigt das im Gespräch mit dem Starnberger Merkur und sagt zur Begründung: „Ich habe die wirtschaftliche Gesamtverantwortung.“ Bis Ende September wolle er eine Analyse der Kostenstruktur abschließen. Zu seinem Job gehört auch, mehrfach zu betonen: „Es handelt sich um einen ganz normalen Vorgang.“

Wie hoch sind die Defizite im Mehrgenerationencampus Gauting, im Rotkreuzhaus Gilching und im BRK-Schloss Garatshausen? Zahlen nennen weder Kreisgeschäftsführer Jan Lang noch Bezirkschef Rieger. Letzterer sagt lediglich, es gebe beim Kreisverband „keine Geschäftsfelder, die defizitär laufen, bis auf die stationären Einrichtungen“.

Die Preissteigerungen in sämtlichen Bereichen zuletzt haben den BRK-Heimen enorm zugesetzt. Dazu kommen laut Rieger die kürzlich beschlossenen Tariferhöhungen. Laut Lang sind die Gehälter seit 2020 um 13 Prozent gestiegen. Das Hauptproblem sei die große Personalnot. Weil nicht genügend Pflegekräfte in den Heimen arbeiten, können letztere nicht voll belegt werden. Und leere Räumlichkeiten und Betten bringen kein Geld, sondern verursachen Betriebskosten. Der vor etwa zwei Jahren eröffnete Mehrgenerationencampus in Gauting ist bislang nur zur Hälfte belegt, die Häuser Gilching und Garatshausen liegen bei knapp 80 Prozent. Lang: „Eine Pflegeeinrichtung muss eine Belegungsquote von über 90 Prozent haben, um einigermaßen kostendeckend zu sein.“

Leider sind die Auswirkungen des Fachkräftemangels im Landkreis Starnberg so schmerzlich spürbar wie vermutlich sonst nirgends im Freistaat Bayern

Rieger hat beobachtet, dass es im Fünfseenland, unter anderem wegen hoher Lebenshaltungskosten, besonders schwierig ist, Personal zu finden. Kreischef Lang meint sogar: „Leider sind die Auswirkungen des Fachkräftemangels im Landkreis Starnberg so schmerzlich spürbar wie vermutlich sonst nirgends im Freistaat Bayern.“ Von außen kann trotzdem der Eindruck entstehen: Der Kreisverband bekommt seine Finanzen alleine nicht in den Griff, deshalb regelt das nun der Oberboss aus München. So sei es aber keineswegs, betont Rieger: „Es sind die Rahmenbedingungen, die sich objektiv verschlechtert haben. Das hat nichts mit Missmanagement zu tun.“ Im Gegenteil: Geschäftsführung und Vorstand des Kreisverbands lobt der Bezirkschef als „extrem fleißig und zukunftsorientiert“. Man versuche nun, gemeinsam Einsparpotenziale zu finden. Auch Lang sagt: „Von einem Einmischen kann keine Rede sein. Vielmehr nimmt Herr Dr. Rieger seine Pflichten und Aufgaben als Bezirksgeschäftsführer verantwortungsvoll wahr und unterstützt die Kreisverbände, vor allem in finanzwirtschaftlichen Angelegenheiten.“ Und: Der Kreisverband habe selbst die Zusammenarbeit gesucht.

Lang klingt aber nicht hoffnungsvoll. Er betont, dass etwaige Einsparpotenziale bereits genutzt würden. Sie seien „nur von niedriger finanzwirtschaftlicher Tragkraft“. Welche Kosten analysiert der Bezirksgeschäftsführer? Rieger nennt auf Nachfrage etwa Lebensmittelanschaffungen, die man neu verhandeln könnte oder die Energiebeschaffung, für die man größere Verbünde gründen könnte. Lang ist zurückhaltender: „Einsparmaßnahmen kommentieren wir grundsätzlich nicht in der Öffentlichkeit.“

BRK-Projekte sollen unter Defiziten nicht leiden - Keine öffentliche Infos zu Bauvorhaben

Mit seinen 25 Kitas ist der Kreisverband der größte Träger innerhalb des Bayerischen Roten Kreuzes. Apropos Kindergärten und Co.: Wie wirkt sich die missliche finanzielle Lage beim BRK auf weitere Projekte und Einrichtungen aus? Kreisgeschäftsführer Jan Lang antwortet, es habe bisher keine Schließungen gegeben, um Einsparungen zu erzielen. „Vielmehr wurden beispielsweise befristete Betreiberverträge durch das BRK nicht mehr verlängert.“ Im Übrigen sei anzumerken, „dass die vorhandenen finanziellen Defizite des Kreisverbands nicht etwa dazu führen, dass beispielsweise Fördermitgliedsbeiträge oder Spenden zu Reduzierung des Defizits verwendet werden. Hier gibt es eine strikte Trennung der zweckgebundenen Mittel und der Dienstleistungsfelder.“



Und was wird aus der geplanten Rettungswache in Herrsching, nun wo die Klinik-Pläne auf Eis liegen (wir berichteten)? Laut Lang verfolgt der Kreisverband weiterhin die zweite Option, selbst ein Gebäude zu errichten oder von einem Investor errichten zu lassen und anzumieten. „Hierzu führt das BRK seit mehreren Jahren Gespräche bezüglich Grundstücken und Gebäuden mit verschiedenen Parteien, die sich als langwierig erwiesen haben. Daher gibt es noch keine endgültige Lösung.“



Angesprochen auf das angedachte BRK-Zentrum in Herrsching, das geplante Kombigebäude in Seefeld und den Neubau der Rettungsstation für die Wasserwacht in Steinebach, entgegnet der Kreisgeschäftsführer: All diese Projekte seien wichtig, sie müssten sich aber „in einen wirtschaftlichen Gesamtzusammenhang einfügen“. Über Zwischenschritte bei Bau- und Investitionsvorhaben berichte Lang dem Kreisvorstand – und nicht der Öffentlichkeit.

