BRK hat „StaRKe Heimat“ gefunden

Von: Andrea Gräpel

Spätestens ab Juli BRK-Hauptsitz: Das Bürogebäude an der Kreuz-/Buchhofstraße in Percha wird Sitz aller nicht standortgebundenen Abteilungen des Kreisverbandes – und vielleicht eines Rettungswagens. © Dagmar Rutt

Nach sieben Jahren und sechs Versuchen ist es dem BRK-Kreisverband Starnberg kurz vor Weihnachten gelungen, sich einen Standort zu sichern, an dem künftig alle Fäden zusammenlaufen. Das neue Zuhause in Percha hat auch schon einen Namen: „StaRKe Heimat“.

Starnberg – Kreisgeschäftsführer Jan Lang hat das alte Jahr bester Laune ausklingen lassen. Sieben Jahre hatte er nach einem Standort für die Kreisgeschäftsstelle gesucht, sechs vergebliche Anläufe habe er genommen, im siebten sei ihm nun endlich der Coup gelungen. Denn aktuell sei das operative Geschäft des Kreisverbands breit gestreut auf mehrere Standorte verteilt, sitze die Verwaltung „eingepfercht“ (Lang) an der Münchner Straße in Starnberg. Das soll sich nun ändern. Die neue Adresse heißt Buchhofstraße 1a/Kreuzstraße 22-26, an der Autobahnauffahrt in Percha. „Das ist ein sehr, sehr schönes Weihnachtsgeschenk“, freut sich Lang.

In Percha stehen ab 1. Juli zunächst 1400 Quadratmeter zur Verfügung mit der Option auf am Ende insgesamt 3000 Quadratmeter in den nächsten fünf Jahren, sobald weitere Flächen frei werden. „Wir wachsen in das Gebäude hinein“, sagt Lang und hat auch gleich einen Namen gefunden. „StaRKe Heimat“ soll das operative Zentrum für alle nicht standortgebundenen Abteilungen heißen. Das klinge pathetisch, räumt er ein, dürfe es aber auch sein, schließlich habe er lange genug nach dieser Lösung gesucht. Zuletzt hatte er mit dem „Moosaik“ geliebäugelt. „Wir können aber nicht 28 oder 30 Euro Miete pro Quadratmeter zahlen.“ Umso mehr habe es ihn gefreut, als die „Macher“, die Projektentwickler des Starnberger Gewerbegebietes, und Immobilienbesitzer Houdek auf den Kreisverband zukamen und den neuen Standort an der großen Kreuzung in Percha anboten.

Mit der Kreisgeschäftsstelle soll auch die Rettungsdienstverwaltung in Percha einziehen. Sogar ein Rettungswagen könne am Standort Percha stationiert werden. Drei weitere Fahrzeuge und das Wassernotfahrzeug bleiben vorerst in der Rettungswache an der Kaiser-Wilhelm-Straße. Der Standort an der Münchner Straße mit den beengten Raumverhältnissen werde geräumt, auch den Verwaltungsstandort Garatshausen gebe man auf, sagt Lang.

Das Projekt 2023 des Kreisgeschäftsführers wird nun sein, neben dem Standort Nord nun auch einen Standort Süd zu sichern. Denn das sei die Vorgabe des Rettungszweckverbandes, wenn der Tunnel fertig ist. Nördlich und südlich des Tunnels müssten Rettungswagen einsatzbereit stationiert sein. In Grundstücksverhandlungen sei Lang bereits, auch in Gesprächen mit dem Landkreis und der Stadt Starnberg. Er klingt zuversichtlich.

Bis dahin freut er sich über den vorweihnachtlichen Vertragsabschluss am Standort Percha und schmiedet fleißig Pläne. Lang wünscht sich ganz neue Arbeitswelten, sogenanntes „New Work“, mit denen Büroflächen effizienter genutzt werden sollen. „Wir können dort ganz moderne Konzepte umsetzen und aus der Erfahrung mit der Zeit aus Corona schöpfen.“ Homeoffice und Videotelefonie oder hybride Veranstaltungen, zum Teil in Präsenz und zum Teil übers Internet übertragen, seien niemandem mehr fremd und könnten nun perfektioniert werden. „Uns ist wichtig, dass unsere Abteilungen effizient miteinander zusammenarbeiten können.“

Bevor es soweit ist, werde der Vermieter noch ein bisschen umbauen. Spätestens am 1. Juli will Lang dann an seinem neuen Schreibtisch Platz nehmen.