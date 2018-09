1500 Kilometer auf Achse mit 8,1 Tonnen Hilfe

Seit mehr als 20 Jahren versorgt die BRK-Auslandshilfe Starnberg die Bevölkerung in der Ukraine. Jetzt war wieder ein Hilfstransport unterwegs.

Starnberg– Betten, Tragen, Ultraschallgeräte, Windeln, und sogar Feuerwehrfahrzeuge – all das transportiert die Auslandshilfe des Kreisverbandes Starnberg im Bayerischen Roten Kreuz (BRK) seit mehr als 20 Jahren regelmäßig in die Westukraine, um dort Krankenhäuser, Kinderheime, Schulen und die Feuerwehr mit Ausrüstung und dringend benötigtem medizinischen Gerät zu unterstützen. Auch heuer hat ein Sattelschlepper 8,1 Tonnen Material im Wert von 30 145 Euro in die Region Iwano-Frankiwsk südlich von Lwiw (Lemberg) gebracht – alles Spenden.

Mitinitiator Karl Mayer ist zufrieden mit der einwöchigen Reise in den Osten. Er und sein Team hatten 1500 Kilometer nach Iwano-Frankiwsk zurückzulegen, das in der historischen Landschaft Galiziens liegt; bis zur Hauptstadt Kiew sind es weitere 600 Kilometer.

„Heilfroh“ seien die Empfänger der Güter gewesen. Was nicht verwundert: Neben der wirtschaftlich ohnehin schon schwierigen Lage im Land macht seit 2014 der Krieg in der Ostukraine den Menschen auch im Westen des Landes das Leben schwer. 3000 Flüchtlinge habe die Region mit ihren knapp 1,4 Millionen Einwohnern zu versorgen, so Mayer. Zudem müssten sie auch noch Soldaten stellen. So sei in einem Krankenhaus der Chefarzt bereits mehrmals an die Front geschickt worden. Die Menschen in der Region würden die Herausforderung annehmen, hat Mayer erfahren. Von der Versorgung und Registrierung der Flüchtlinge „können wir uns was abschauen“.

Mayer, der 35 Jahre lang als Schwimmmeister im Wasserpark Starnberg (dem heutigen Seebad) tätig war, engagiert sich seit vielen Jahren beim Roten Kreuz. Als er, der bereits mit der Erdbebenhilfe des BRK im Ausland gewesen war, gefragt wurde, ob er einen Einsatz in der Ukraine unterstützen könne, sagte er zu – und freundete sich mit einem hiesigen Notarzt an.

Das war für ihn der Anstoß eines langfristigen Engagements. Gemeinsam mit vier anderen Freiwilligen gründete er 1996 die Ukraine-Hilfe im BRK-Kreisverband Starnberg, die spätere Auslandshilfe; 1997 erfolgte der erste Hilfstransport. Seither, sagt Mayer, gab es etwa 35 Fahrten. Bis zu dreimal im Jahr machen er und sein Team sich auf den Weg, und das immer mit 40-Tonnen-Lastzügen. Einmal habe der Hilfskonvoi aus sieben Sattelschleppern bestanden. Mittlerweile gebe es einen festen Stamm von zehn ehrenamtlichen Helfern.

Die erste Fahrt bis zum Zielort habe noch drei Tage gedauert. Mittlerweile seien es nur noch zwei, auch „weil wir zolltechnisch viel verbessert haben“. Üblicherweise besteht eine Reisecrew aus vier Personen; heuer war noch ein Elektronikfachmann mit an Bord, um vor Ort Geräte zu reparieren.

Während anfangs der Fokus auf Kleidung lag, wird heute ein breites Spektrum an Hilfsgütern geliefert, vorrangig medizinisches Material. „Wir fragen das Rote Kreuz vor Ort, was gebraucht wird, und das besorgen wir dann“, sagt Mayer. Sachspenden kommen vor allem von Krankenhäusern und Altenheimen, wenn dort Material ausgemustert werde. Manches komme aber auch direkt vom Hersteller.

Damit die Arbeit der Auslandshilfe weitergeführt werden kann, ist sie auf Spenden angewiesen. Nicht nur die zu liefernden Materialien müssen besorgt werden, es fallen auch Kosten für die Fahrt, die Verpflegung und Versicherung der Helfer an. Unter dem Verwendungszweck „Auslandshilfe Kostenstelle 62000“ kann über das Konto mit der IBAN DE44 7025 0150 0005 2015 61 die Arbeit unterstützt werden.

Mayer selbst hat mittlerweile die Leitung an einen jüngeren Kollegen abgegeben. Derzeit überlegt die Auslandshilfe, ihre Aktivitäten auch in andere Länder auszudehnen. An einem letzten Projekt arbeitet Mayer noch mit. Und dann? „Schaun mer mal“.

Von Josef Städter