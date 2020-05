Musikschule und Bücherei öffnen wieder in Starnberg - Museum bietet „etwas sehr Besonderes“ 

Die Stadt Starnberg löst sich aus dem Corona-Shutdown, sie fährt wieder hoch. Stadtbücherei und das Museum Starnberger See öffnen am Dienstag wieder, in der Musikschule beginnt der Einzelunterricht wieder am Montag, 18. Mai.

Stadtbücherei: Maximal 35 Besucher

Die Stadtbücherei ist seit Dienstag wieder geöffnet: dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr, mittwochs von 14 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr. Wie gewohnt sind allerdings nur die Öffnungszeiten. Denn maximal 35 Menschen dürfen sich gleichzeitig in der Bücherei aufhalten, es kann also zu Wartezeiten kommen. Serviceleistungen wie etwa die Nutzung des Internetzugangs über Computer in der Bücherei oder der Gamingstation seien derzeit nicht möglich, teilte die Stadt gestern mit. Zudem sind längere Aufenthalte nicht gestattet, das Literatencafé ist geschlossen.

Seit 16. März entliehene Medien, auch DVDs, wurden automatisch bis 26. Mai verlängert. Wer Bücher und Co. zurückbringen will, kann sie vor der Bücherei abgeben. Alle Nutzer ab sechs Jahre müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und 1,5 Meter Abstand halten. Fragen stellen kann man unter (0 81 51) 30 49 oder per E-Mail an buecherei@starnberg.de.

Museum Starnberger See: „Etwas sehr Besonderes“

Das Museum Starnberger See öffnet Dienstag mit einem öffentlichen und einem geschützten Bereich. Öffentlich zugänglich sind das Foyer und die Dauerausstellung im Museumsneubau. Die Verantwortlichen bitten auch hier um Einhaltung der Abstandsregelung und um das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Der geschützte Bereich umfasst das historische Lochmannhaus und die Sonderausstellung „Schätze schauen“. „Dort ermöglichen wir den Besuchern größtmögliche Normalität und gleichzeitig etwas sehr Besonderes“, heißt es in der Pressemitteilung. Man hat das Museum für eine halbe Stunde für sich und brauche keine Maske. Bis zu vier Personen aus einem Haushalt in Begleitung einer weiteren können telefonisch oder im Museum direkt einen Termin für ihren Besuch in der Sonderausstellung und/oder im Lochmannhaus vereinbaren – und zwar unter (0 81 51) 4 47 75 70 oder per E-Mail an info@museum-starnberger-see.de. Gruppen dürfen bis auf Weiteres nicht empfangen werden, Führungen werden nicht angeboten. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Musikschule: Start mit Einzelunterricht

Sänger und Instrumentalisten dürfen ihre Lehrer wieder treffen: Die städtische Musikschule öffnet am Montag, 18. Mai, mit Einzelunterricht. Die Einrichtung beruft sich auf das Bayerische Kabinett, das am 5. Mai die ersten Schritte für den Neustart beschlossen hat. „Die Musikschule nimmt die Fürsorgepflicht für ihre Schülerinnen, Schüler und Beschäftigten sehr ernst“, so die Pressemitteilung. Für das Schutz- und Hygienekonzept würden noch einige Tage benötigt.

Gruppenangebote wie zum Beispiel der Musikschulgarten, Musikalische Früherziehung oder „Ikarus – Die Musikentdecker“ und der gesamte Ensembleunterricht müssen weiterhin entfallen. Weil sich die Lage dieser Tage allerdings auch schnell ändern kann, informiert die Musikschule über die neuesten Entwicklungen auf ihrer Homepage www.musikschule-starnberg.de.

