Bürgermeister kritisiert Perchas Feuerwehr

Von: Peter Schiebel

Teilen

Die Hauptkreuzung in Percha (auf einem älteren Bild) wird so bald nicht umgebaut. Auch eine weitere Autobahnausfahrt für die MIS wird noch dauern. © Stefan A. Schuhbauer - v. Jena

Der Verkehr ist und bleibt das größte Problem in Percha. Bei der Ortsteilbürgerversammlung am Donnerstag erklärte Bürgermeister Patrick Janik, warum es dennoch keine kurzfristigen Lösungen gibt. Zu einem emotionalen Disput kam es zwischen Janik und Perchas Feuerwehrvorstand Thomas Fersch.

Percha – Der emotionalste Moment fing ganz sachlich an. Bürgermeister Patrick Janik hatte in der Ortsteilbürgerversammlung am Donnerstagabend den etwa 20 anwesenden Bürgern bereits erklärt, warum es mit dem Umbau der Perchaer Kreuzung derzeit genauso wenig etwas wird wie mit einer Autobahnabfahrt zur Munich International School (MIS), und widmete sich der Feuerwehr. „Wie stellen wir uns räumlich auf?“, sei eine der Fragen, die im Zusammenhang mit dem Feuerwehrbedarfsplan zu beantworten sei, sagte Janik und wurde deutlich: „Die Feuerwehr Percha ist momentan nicht in der Lage, den Brandschutz für Percha zu gewährleisten.“ Stattdessen müsse die mit 342 Einsätzen im vergangenen Jahr ohnehin schon überlastete Starnberger Wehr bei einem Alarm im Ortsteil ausrücken.

Ein Vorwurf, der Feuerwehrvorstand Thomas Fersch schwer traf. Das stimme so nicht, erwiderte er, musste auf Nachfrage Janiks aber einräumen: „Manchmal kommt auch die Feuerwehr Berg.“ Generell reagierte Fersch bei dem Thema gereizt: „Das lasse ich mir von Starnberg nicht mehr bieten“, sagte er. Erst vor einer Woche hatte Starnbergs Kommandant Markus Grasl öffentlich erklärt, die Feuerwehr Percha in den Bereitschaftsdienst in Starnberg integrieren zu wollen. Es nerve ihn gewaltig, wenn sich andere Wehren tagsüber abmeldeten und alles an Starnberg hänge, hatte er gesagt (wir berichteten).

„Ich bitte darum, keine persönlichen Befindlichkeiten zwischen die einzelnen Feuerwehren zu stellen“, sagte Janik nun und betonte: „Wir sind eine Feuerwehr.“ Mit Blick auf Percha sagte der Bürgermeister: „Wir sollten alles tun, um wieder einsatzfähig zu werden.“ In dem Zusammenhang erwähnte Janik beispielhaft die Feuerwehr Hanfeld. Sie hatte ihre Einsatzabteilung Ende 2021 aufgelöst und bildet seitdem eine Löschgruppe innerhalb der Feuerwehr Söcking. Eine Spitze in Richtung Fersch konnte sich Janik dann nicht verkneifen. „Wie viel Geld soll Starnberg übrig haben für ein neues Gerätehaus für eine Feuerwehr, die den Brandschutz nicht gewährleisten kann?“, fragte er.

Janik favorisiert X-Bus zum Badegelände

Unabhängig davon ist und bleibt der Verkehr das größte Problem. „Percha ist ein bisschen das Problemkind unter den Ortsteilen“, sagte Janik, ohne eine Lösung parat zu haben. Bei dem vor einigen Jahren vorgestellten Umbau der Perchaer Kreuzung habe es sich um einen „völligen Alleingang der Stadt“ gehalten. Sowohl Staatliches Bauamt als auch Landratsamt und Polizei hätten die Pläne abgelehnt. Das einzige, was die Stadt aktuell machen könne, sei, die Gehwege zu verbreitern. „Das ist aber nur Kosmetik.“

Die ebenfalls geplante Autobahnabfahrt aus Richtung Starnberg zur MIS sei zwar machbar, aber zu teuer. „Für 2,5 Millionen Euro hätten wir das gemacht“, sagte Janik mit Blick auf die prognostizierten Baukosten. Das Problem sei aber, dass Starnberg der Autobahn GmbH des Bundes noch mal so viel Geld für Instandhaltung, Winterdienst und dergleichen zahlen müsse. „Fünf Millionen Euro haben wir nicht.“ Deutlich leichter würde sich die Stadt tun, wenn die A 952 zu einer Bundesstraße umgewidmet würde. „Das muss das Fernziel sein“, sagte Janik.

Und noch einen Gedanken brachte der Bürgermeister erneut ins Spiel: einen Expressbus vom U-Bahn-Anschluss in Fürstenried zum Badegelände Percha Beach. Eine solche Linie könnte den Autoverkehr und den Parkdruck reduzieren. Es sei an der Zeit, darüber nachzudenken.

Ein besonderes Ärgernis nannte Anwohner Thomas Schröter den Verkehr auf der Buchhofstraße. Vor allen Dingen das Abbremsen und Beschleunigen der Fahrzeuge verursache viel Lärm. „Man braucht an schönen Tagen seinen Garten nicht mehr zu betreten“, sagte er. Sobald die bestellten Blitzer geliefert seien, sei auch die Buchhofstraße dafür ein geeigneter Standort, erklärte Janik. Zudem sagte er bereits zu, die von Schröter gewünschten Schilder „Bitte nicht so aufs Gas treten“ bestellen zu wollen. „Wenn es dadurch nur zehn Prozent weniger Lärm wird, wäre das schon ein Gewinn“, betonte der Anwohner.