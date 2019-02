Bürgermeisterwahl 2020: FDP-Chefin will eigenen Kandidaten aufstellen

Die Starnberger FDP-Chefin Heike Barall-Quiring kritisiert Bürgermeisterin Eva John. Sie will zur Kommunalwahl 2020 einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken.

Starnberg – Die Unterstützung für Bürgermeisterin Eva John bei den politischen Gruppen bröckelt. Starnbergs FDP-Chefin Heike Barall-Quiring kündigte gestern an, zur Kommunalwahl 2020 mit einem eigenen Kandidaten oder einer eigenen Kandidatin antreten zu wollen. „Ich fände das gut“, sagte sie bei einem Pressegespräch. Allerdings müsse über ihren Vorschlag der neunköpfige Vorstand des Ortsverbandes entscheiden. Bis Ende März soll nach Angaben des stellvertretenden Vorsitzenden Marc Fiedler diese Entscheidung gefallen sein.

Bei der Bürgermeisterwahl 2014 hatte die FDP noch Eva John unterstützt – dazu stehe sie nach wie vor, sagte Barall-Quiring. Aber: „Es läuft nicht alles rund.“ Die Verantwortung für den Dauerkonflikt zwischen der Bürgermeisterin und der Mehrheit des Stadtrats sieht sie auf beiden Seiten. Auf der einen Seite hätten es die politischen Gegner Eva John von Anfang an „extrem schwer“ gemacht – auf der anderen Seite müsse sich aber auch die Bürgermeisterin an Regeln halten und Transparenz walten lassen. Barall-Quiring: „Die Bürgermeisterin arbeitet nicht allein.“ Vielmehr müssten sich Verwaltung und Stadtrat als Team verstehen. „Niemand ist ein Herrscher.“

Nun fände es die FDP-Chefin „ganz furchtbar“, wenn es bei der Bürgermeisterwahl 2020 nur auf die Frage pro John oder contra John hinauslaufe. Stattdessen wolle sie mit einem eigenen Kandidaten die Themen in den Mittelpunkt rücken, die der FDP wichtig sind. An erster Stelle steht für Vize Fiedler dabei die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, der auch im Hinblick auf den Fachkräftemangel Bedeutung habe. Inklusion und Ganztagsschulen sind der FDP ebenso wichtig wie „Glasfaserkabel in jeder Straße“, sagte Fiedler. „Wir stehen auch weiter für die Umfahrung von Starnberg und für das Gewerbegebiet in Schorn samt Autobahnanschluss.“

Erst vor drei Wochen wurde der 41-Jährige in den Vorstand gewählt – für Barall-Quiring Beleg für die Verjüngung der Partei, die sie anstrebe. „Es ist mir ganz wichtig, neue und jüngere Leute zu gewinnen“, sagte sie. „Wir brauchen auch im Stadtrat eine Verjüngung.“ Schließlich würden dort die Entscheidungen für die Zukunft der Stadt gefällt. „Wir brauchen neuen Input und neue Ideen“, sagte Barall-Quiring. Sie selbst stehe mit ihren 62 Jahren deswegen auch nicht als Kandidatin zur Verfügung – weder für das Bürgermeisteramt noch für den Stadtrat. „Aber ich werde wieder unterstützend tätig sein.“

Und sie wird im Laufe des Jahres versuchen, 30 Kandidaten für die FDP-Stadtratsliste zusammenzubringen, mit einem sechsköpfigen Team an der Spitze. „Das wird verdammt schwierig“, sagte Barall-Quiring, zeigte sich aber optimistisch, über Themen und Termine weitere Unterstützer zu gewinnen. 46 Mitglieder zählt Starnbergs FDP aktuell – die Tendenz ist seit Jahren steigend.

