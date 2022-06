Mehr Platz zum Warten: Bushaltestelle verlegt

Bushaltestelle (Symbolbild) © ike

Sie ist eine der meistgenutzten Haltestellen, und sie hatte den wenigsten Platz für Wartende: Die Haltestelle vor dem Starnberger Kino ist deswegen verlegt worden.

Starnberg - An der Bushaltestelle Wittelsbacherstraße gibt es ab sofort mehr Platz für Wartende – weil sie mit Wirkung von Freitag verlegt wurde.

Statt vor dem Kino ist sie nun einige Meter weiter vor dem Gebäude der HypoVereinsbank (Wittelsbacherstraße 8) zu finden, teilte die Stadtverwaltung mit. Vor dem Kino habe nur eine begrenzte Wartefläche für die Fahrgäste zur Verfügung gestanden, so die Begründung, außerdem habe der Bus immer im Kreuzungsbereich zur Ludwigstraße halten müssen, was den Verkehr behindert habe. „Der neue Standort bietet einen deutlich größeren Wartebereich für die Fahrgäste. Die Bank, die an der bisherigen Haltestelle steht, wird ebenfalls an den neuen Standort versetzt“, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus.

Der MVV hat darüber bereits informiert, an der alten Haltestelle hängen Zettel.