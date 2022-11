Buswendeplatz nein, Dorf-Treffpunkt ja

Von: Peter Schiebel

Voll besetzter Theatersaal: Rund 70 interessierte Bürger – und damit fast jeder siebte Leutstettener – kamen zur Ortsteilbürgerversammlung in die Schlossgaststätte, die Vizebürgermeisterin Angelika Kammerl (l.) leitete. © Peter Schiebel

Ohne den erkrankten Bürgermeister Patrick Janik, dafür mit rund 70 interessierten Bürgern fand am Donnerstagabend die Ortsteilbürgerversammlung in Leutstetten statt. Es wurde deutliche Kritik an einem möglichen Buswendeplatz an der Wangener Straße laut. Ein Dorn im Auge ist vielen Bewohnern die wachsende Freizeit-Szene an der Würm.

Leutstetten – Das hatte sich Bürgermeister Patrick Janik anders vorgestellt, als er vor einigen Wochen eigene Bürgerversammlungen in den Ortsteilen angekündigt hatte. Der erste Termin in Söcking Anfang Oktober fand noch wie geplant statt, der zweite Termin in Hanfeld fiel aus Corona-Gründen aus, und beim dritten Termin am Donnerstagabend in Leutstetten musste Janik aufgrund einer vorangegangenen Zahn-Operation passen. So diskutierten rund 70 Bürger im Theatersaal der Schlossgaststätte zusammen mit Vizebürgermeisterin Angelika Kammerl und Stadtbaumeister Stephan Weinl leidenschaftlich die Themen, die Leutstetten bewegen.

Buswendeplatz an der Wangener Straße, gegenüber Moosweg: Leutstetten benötigt eine Buswendeanlage, sollte es vom Jahr 2024 an zu einer Abkopplung der Linie 904 zwischen Wangen und Leutstetten kommen. Weinl gab die benötigte Fläche mit 465 Quadratmetern an. Das Grundstück an der Wangener Straße liege zwar im Landschaftsschutz, sei aber zu erwerben und „halbwegs eben“, sagte der Stadtbaumeister und betonte, dass es bislang noch keine Planung gebe. „Wir wollen erst Ihre Meinung hören“, sagte er.

Die war relativ eindeutig – gegen das Vorhaben. „Man nennt dieses Eck auch Wasserloch“, sagte der stellvertretende Feuerwehrkommandant Karl Wastian, der in unmittelbarer Nachbarschaft wohnt, und berichtete von regelmäßigen Überschwemmungen. Auch Kommandant Michael Rattelmüller warnte: „Die Straße ist bei Starkregen nicht befahrbar.“ Zudem wurden aus Reihen der Bürgerschaft Bedenken wegen der Flächenversiegelung geäußert.

Mehr noch als der Buswendeplatz beschäftigte die Bürger der generelle Busverkehr. „Warum müssen überhaupt so große Busse fahren?“, fragte ein Anwohner. In 90 Prozent der Fälle seien die Fahrzeuge in Leutstetten leer oder nur mit ein paar Menschen besetzt. Im Schülerverkehr morgens seien die Busse voll, entgegnete eine Mutter. „Es wird schwer, einen Unternehmer zu finden, der zwei unterschiedlich große Fahrzeuge zur Verfügung stellt“, erklärte Angelika Kammerl. Es wurden auch Stimmen laut, die Buslinie Richtung Wangen und Schäftlarn nicht abzukoppeln. „Dann bräuchten wir den Wendeplatz vielleicht nicht“, sagte Kammerl und kündigte Verhandlungen mit dem für den ÖNPV zuständigen Landratsamt an.

Ortsteilspielplatz: Der Wunsch nach einem attraktiven öffentlichen Spielplatz war deutlich – für die Kinder, aber auch als Treffpunkt im Ort. „Dann brauchen wir nicht mehr nach Hanfeld zu fahren“, sagte eine Mutter, die vor zwei Jahren in Leutstetten mehr als 40 Unterschriften für das Vorhaben gesammelt hatte. Die Stadtverwaltung hält einen Spielplatz bislang, baulich abgetrennt, neben dem Buswendeplatz für möglich. Ein Vorschlag aus der Versammlung war, mit dem Eigentümer des privaten Spielplatzes unweit des Feuerwehrhauses über eine Erweiterung zu sprechen.

Altes Feuerwehrhaus: Was soll aus dem alten Feuerwehrhaus an der Altostraße neben dem Kriegerdenkmal werden? Stephan Weinl sprach von einem „baulich und finanziell hohen Aufwand“, den eine Sanierung bedeute. Vor allem die über die Rückwand eindringende Feuchtigkeit sei ein großes Problem. Kommandant Rattelmüller gab zu bedenken, dass die Wehr die Räumlichkeiten nach wie vor dringend als Lagerfläche benötige. Von Franz-Xaver Hirschbold kam der Vorschlag, das Gebäude unter Denkmalschutz stellen zu lassen. „Es ist eines der schönsten Feuerwehrhäuser, die es gibt.“ Das will die Verwaltung nun prüfen.

Badestelle und Einstiegsstelle an der Würm: Der zunehmende Freizeitdruck ist zahlreichen Bürgern ein Dorn im Auge. Eine Anwohnerin sprach von „150 bis 200 Leuten an schönen Tagen“, die ihre Autos oft kreuz und quer abstellten. Die Forderung vieler Leutstettener war klar: Die Stadt möge verstärkt Falschparker aufschreiben lassen. „Wir werden überrollt an unserer Floßlände. Das ist mittlerweile eine Stand-up-Lände“, sagte ein Nachbar und schlug sogar vor, eine Toilette aufzustellen, damit die Ausflügler ihre Notdurft nicht im Grünen verrichten.